La Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha convocado este martes por escrito a todos los grupos políticos a una nueva reunión, que se celebrará en los "próximos días", para seguir analizando el proyecto de Presupuestos para Andalucía de 2022, así como las propuestas que cada una de las formaciones viene planteando.

Según afirman desde la Consejería, el objetivo del Gobierno andaluz es el de "seguir negociando todo lo que sea posible" para alcanzar un acuerdo con los grupos de cara a la aprobación de las cuentas del próximo ejercicio con el "máximo consenso". Y "prueba de ese ánimo es esta nueva propuesta trasladada a todos los grupos desde la Consejería".

El Presupuesto, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y registrado en el Parlamento, no cuenta por ahora con el apoyo de ningún grupo de la oposición, toda vez que tanto Vox como el PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad. En el caso de Vox, condicionan esta al cumplimiento de los acuerdos anteriormente firmados con el PP-A y Cs. Mientras que los socialistas exigen para seguir negociando que el Gobierno de Juanma Moreno acepte sus propuestas.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró ayer en declaraciones a la Cadena COPE que "de los 68 puntos que plantean" los socialistas "45 ya están aceptados e incluidos en el Presupuesto". E insistió en que "no es momento de electoralismo", ya que "no aprobarlos o provocar que no salgan [los presupuestos] es no pensar en los andaluces".

El plazo límite para la presentación de enmiendas a la totalidad finaliza a las 12.00 horas del próximo 18 de noviembre, toda vez que el debate de totalidad en el Parlamento se celebrará los días 24 y 25 de este mismo mes.