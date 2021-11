Demi Lovato lanza al mercado su primer juguete sexual: su vibrador 'Demi Wand'

Demi Lovato tiene varias caras. Hay una de ellas que es un magnífico ejemplo para gente joven, sobre todo cuando trata temas como el body positive o su pertenencia al colectivo LGTBI; luego tiene la reivindicativa y feminista, luchando contra las injusticias como mujer que sufrió abusos de pequeña; pero luego tiene algunas que dejan un poco picueto a cualquiera, como cuando se dedica a hablar de sus experiencias con extraterrestres o, como el caso actual, cuando se vuelve un trasunto más joven de Gwyneth Paltrow y saca su primer juguete sexual.

El primero porque en teoría van a llegar más. La cantante estadounidense de 29 años ha anunciado que se ha asociado con la marca Bellesa Boutique y sacará al mercado contenido erótico creado específicamente para el placer femenino. Y, para empezar, llega su propio vibrador.

Definido como un producto revolucionario, The Demi Wand, que así se llama, se puede adquirir en dos colores, amarillo y beige, y se describe como una pequeña estaca escondida en una caja discreta que combina con todos los accesorios dentro de un bolso.

"¡Os presento la Demi Wand! Quería crear mi propio juguete sexual para eliminar el estigma que hay sobre el placer y que puedas llevar tu relación sexual al siguiente nivel", ha escrito en su Instagram la artista, en un post que ha respondido la compañía Bellesa con un sutil "Todo el mundo se merece un orgasmo".

Entre las especificaciones del producto se incide en que se adapta a todo tipo de cuerpos, que es muy silencioso y que mide 20 centímetros. Además, se asegura que posee la más avanzada tecnología en lo que a juguetes eróticos se refiere y que tiene ocho formas diferentes de vibración.

"No hay nada más empoderante que tomar tu placer con tus propias manos. Hemos pasado demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales; es hora de que dejemos de lado este estigma. Todas merecemos placer. Todas merecemos orgasmos", reza la descripción de Demi Lovato en la página web, que ya ha colocado en menos de un día el producto entre sus best sellers. Su precio es de 79 dólares, unos 69 euros.