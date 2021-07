Demi Lovato celebra su primera escena de sexo con un inspirador mensaje 'body positive'

Ser chica Disney no es fácil: conoces la fama y el dinero a una edad muy temprana, demasiado para lidiar con tanta responsabilidad y tanta exposición. Por eso, no es de extrañar que muchas de ellas se hayan convertido en juguetes rotos de Hollywood tras caer en adicciones a todo tipo de sustancias y trastornos alimenticios.

Demi Lovato, en particular, se dio de bruces contra la fama internacional tras protagonizar Camp Rock con los Jonas Brothers. En su reciente documental Dancing with the Devil, habla abiertamente sobre sus adiciones al alcohol y las drogas, sus desórdenes alimenticios y las violaciones que ha sufrido, así como de los problemas mentales que padece.

Afortunadamente, la actriz y cantante ha conseguido poco a poco encontrar la estabilidad en su vida, afrontando, entre otros problemas, sus trastornos alimenticios. Desde hace un tiempo, son varias las veces en las que comparte mensajes 'body positive' en sus redes sociales, tratando de romper con los estereotipos físicos de la mujer perfecta.

Lovato ha rodado ahora la primera escena de sexo en su carrera y ha decidido compartir su experiencia en Instagram, reivindicando una vez más todos los cuerpos femeninos y el amor por una misma:

"He tenido que rodar una escena de sexo hoy. ¡La primera que hago! Tenía un poco de ansiedad por hacerla, pero el elenco y el equipo han sido tan profesionales y ha sido muy fácil trabajar con ellos, me han calmado inmediatamente", ha explicado la artista.

"Después, he pensado en lo orgullosa que estoy por ser capaz de sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel como para hacer esto", ha continuado: "Casi nunca enseñaba mis brazos antes... ¡Y ahora esto! (Sí, casi no se ve nada, pero da igual). No siempre me siento bien en mi piel, así que, cuando lo hago, y me siento lo suficientemente sexy como para compartirlo, lo hago. Es importante celebrar las pequeñas victorias. Sí a este arranque fortuito de confianza en mi cuerpo y sí a la divertida e incómoda escena de sexo".

La escena a la que alude pertenece a su próxima serie cómica para NBC, Hungry, en la que Lovato firma como protagonista y productora ejecutiva. La trama sigue a un grupo de amigos con trastornos alimenticios que se ayudan entre ellos "mientras buscan amor, éxito y el elemento perfecto en la nevera que lo mejorará todo". Valerie Bertinelli interpretará a la madre del personaje de Demi.