Violaciones, sobredosis y salud mental: El documental en el que Demi Lovato cuenta toda la verdad sobre su vida

Ni la entrevista a Meghan y Harry, ni el reportaje a la hija de la grandísima Rocío Jurado, y ni siquiera el documental de HBO sobre Woody Allen y Mia Farrow, han conseguido alcanzar el clímax que la docuserie Dancing with the Devil está obteniendo estos días, con su concienciación sobre las adicciones, los desórdenes alimenticios o los problemas mentales.

Demetria Devonne Lovato-Hart, más conocida por los espectadores como la cantante y actriz Demi Lovato, protagoniza la nueva docuserie de YouTube Originals, compuesta de cuatro episodios. Un viaje que parte de uno de los capítulos más funestos y crudos de su trayectoria vital, como es el de la sobredosis que la joven sufrió el 24 de julio de 2018, tras seis años manteniéndose sobria y limpia de estupefacientes.

Una vida aparentemente perfecta en televisión

La vida de la joven nunca fue fácil. Desde bien pequeña, esta se enfrentó a la complicada crianza de sus progenitores. Su padre era alcohólico y adicto a las drogas, bipolar, esquizofrénico y abusaba de su madre; mientras que la matriarca decidía evadirse de toda realidad con su enganche al Xanax y acusaba trastornos alimenticios. En este contexto, a sus ocho años la artista ya estaría presentándose a concursos de belleza y, poco después, haciendo sus primeros pinitos en las series de televisión Barney & Friends y Prison Break. La preocupación sobre su imagen y la competitividad por mostrarse siempre perfecta comenzaban en este punto.

Los problemas incrementarían con su amplia popularización con la película Camp Rock, que coprotagonizaba junto a los Jonas Brothers. “Esta industria presiona mucho a las mujeres para que luzcan de cierto modo y se vistan de cierto modo. Y yo admiraba esa porquería", señala Lovato en el documental.

Demi Lovato y los Jonas Brothers en 'Camp Rock' Cinemanía

Esta imagen supuestamente perfecta y la difícil relación con su padre crearían una ecuación perfecta para que las adicciones de Lovato fueran in crescendo, quien también ha declarado en los últimos años que padece depresiones y bipolaridad. “Su muerte fue muy complicada, porque no sabemos con exactitud qué día falleció. Solo sabemos que cuando lo encontraron su cuerpo estaba demasiado descompuesto para tener el ataúd abierto. Lo que siempre temí es que él acabara solo. Y así fue. Murió solo", señala sobre la ausencia de su padre.

Los dos primeros episodios emitidos hasta el momento abordan como este maremágnum llevo a la intérprete a que fuera alcohólica y adicta a las drogas a los 17 años, enfermedades ligadas también a sus desórdenes alimenticios, agravados por la bulimia. Un cóctel mortal que conseguiría dejar de lado desde los 19 a los 25 años, pero que sería el antecedente de la sobredosis de 2018.

La fatídica mañana de la sobredosis

Durante su exitosa gira musical de 2018 Tell me you love me, Lovato siempre estuvo extremadamente controlada por dietistas, terapeutas, entrenadores... algo que hizo que ella cada vez se sintiera más cohibida y miserable. Su recaída ese mismo año haría que escribiera la canción Sober y estuviera decidida a cambiar sus hábitos. Un oasis momentáneo. Pronto, volvía a adentrarse en la espiral de autodestrucción. Días antes de la sobredosis, Lovato olvidaba la letra de su última composición sobre sus problemas con el alcohol en mitad de un concierto. La alerta roja saltaba, pero nadie sabía identificarla.

“En un momento se puso azul. Todo el cuerpo se le puso azul. Y sí, pensé que había muerto”, afirma su asistente Kelsey Kershner, sobre la mañana de la sobredosis de aparentemente fentanilo. La joven había decidido dejar de ser abstemia unos meses antes, mientras que en privado comenzaba un peligroso juego secreto con las drogas, que haría que experimentara con mentafetamina, molly, cocaína, heroína, marihuana, alcohol, oxicodona, crack... “Crucé una línea que nunca había cruzado en el mundo de las adicciones. Es interesante que necesité una cuarentena para procesar este trauma".

Esto provocaría que la actriz sufriera tres derrames cerebrales, un paro cardíaco, daño cerebral por los derrames- que impiden que pueda volver a conducir-, y también produjeron puntos ciegos en su vista, neumonía por asfixia y fallo orgánico múltiple. Por si fuera poco, Lovato se enteraba de que su camello, al que conocía de seis años atrás y que esa noche visitó su casa para llevar estas sustancias, había abusado sexualmente de ella en esa situación.

De la violación en Disney Channel al abuso sexual de su camello

Casos de depredadores sexuales como Harvey Weinstein, Roman Polanski, Bill Cosby... han advertido sobre la mala praxis que la industria del cine ha postergado durante décadas. Esto provocaría que durante su época como actriz de Disney Channel, la joven sufriera un primer desencuentro sexual no consentido. Una violación que supondría la pérdida de su virginidad por uno de sus compañeros, del que no ha querido contar más, y al que tenía que ver cada día en el trabajo. Mientras tanto, la hipocresía continuaba en la televisión, entre anillos de virginidad y la venta de una inocencia que ellos mismos estaban destruyendo.

A lo largo de su carrera, Lovato continuaría encontrándose con problemas de esta índole, por lo que la revelación de que su sobredosis fue acompañada de un nuevo caso de violación, ha causado un gran pesar. Su proveedor de estas sustancias ofrecía pastillas adulteradas a la joven y la dejaba tirada cuando la creyó muerta, después de violarla. Algo que parece más propio del cine, que de la realidad. Y es que series como Podría destruirte o filmes como la nominada a los Oscar 2021 Una joven prometedora han dejado patente la importancia de identificar y denunciar estos casos públicamente.

Ayudando a salir del pozo

Con Dancing with the Devil, Lovato no quiere explotar la vena morbosa de los espectadores, sino visibilizar el problema de las adicciones, los trastornos mentales, los abusos sexuales y los desórdenes alimenticios, para que la gente puede sentirse identificada y salir del pozo. Como su propia hermana Madison de la Garza señala: “no puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Puedes aislarlo, puedes amenazarlo, puedes ofrecer tu ayuda las veces que haga falta. Y algo con lo que luchamos durante un tiempo era hasta dónde insistes".

A pesar de todos los tropiezos vitales, Lovato continúa con su carrera como cantante y actriz a sus 28 años. En los últimos meses podíamos verla en la película de Netflix Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga, en el regreso de la serie Will & Grace y anunciaba su aparición en Camp Rock 3. Una luchadora incansable contra un mundo repleto de enfermedades invisibilizadas.

El documental Dancing with the Devil fue rodado en 2020 y aún tiene pendiente de estreno sus últimos dos episodios.