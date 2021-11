Pocas fechas hay tan bonitas, numéricamente hablando, como el 11 del 11, y desde hace seis años en España también es bonita, económicamente hablando, porque… ¡se celebra el Singles Day! Al Día del Soltero se han unido multitud de comercios online con super rebajas que preceden a las del Black Friday o el Cyber Monday. Rebajas muy atractivas porque duran poco tiempo, no todo el mundo las conoce y hay descuentos por los que merece la pena estar muy atentos. Desde 20deCompras no queremos que se te pase ningún descuento y hemos preparado una selección de algunos de los comercios online y marcas que tienen descuentos especiales por el Día de los Solteros. Si eres de los que pensaba que las ofertas del Singles Day no son tan impactantes como las del Black Friday, verás que estabas equivocado.

Atrás ha quedado la creencia de que solo AliExpress, el gigante online asiático, celebra esta fecha, la verdad es que ya se ha consolidado como un día muy marcado en el calendario de España para los descuentos. Y, ¿por qué se cree que solo es de AliExpress? La respuesta reside en una broma estudiantil de China que derivó en esta fiesta del ahorro. Jóvenes solteros, hartos de San Valentín, decidieron crear un día opuesto y celebrar la soltería. Algo así como San Solterín, podríamos decir, pero que se ha consolidado como un evento comercial que completa el mes de ahorro de noviembre a un nivel mundial.

Ahora que sabes por qué se llama Single Day, y que se celebra en muchos comercios, llegó la hora de hacer un repaso por las mejores ofertas de este evento para que disfrutes de tus compras y, lo más importante, saques el máximo provecho al 11 del 11.

En AliExpress preparados, listos… ¡Ya!

AliExpress es uno de los ecommerce con mayor presencia en este evento, por tanto, están más que preparados para sorprender en el Singles Day con ofertones en multitud de productos destacados de tecnología, moda o belleza, entre otros. Si buscas artículos como smartwatches, altavoces e, incluso, smartphones, te animamos a conocer su sección de tecnología con hasta el 70% de descuentos. Aunque las categorías de compras en este gran almacén son infinitas. ¡Ve añadiendo artículos a tu cesta! porque desde ya puedes meterlos en tu carrito de compra y pagarlos a lo largo de 48 horas desde que empiece el Singles Day. De esta forma, tendrás seleccionados los que más desees, o necesites, para que nadie te los quite, y podrás comprarlos una vez que veas como quedan con el precio reducido.

Singles Day en el comercio estrella: AliExpress. 20deCompras

Ofertón de AliExpress. Para que te hagas una idea de las ofertas que habrá en el gigante asiático este 11 del 11, te dejamos una que ya está activa para que juzgues tú mismo. Un humidificador de aire de 300 mililitros con difusor de aceites esenciales ultrasónico con USB, humidificador de luz suave romántico y mini purificador de niebla, por menos de 12 euros.

Otros 'ecommerce'

Huawei al 60%. Por supuesto, Huawei no se podía quedar fuera de las ofertas del Singles Day. Como años anteriores tienen dispositivos móviles, ordenadores y mucho más a precios rebajados, hasta un 60% en dispositivos que todo el mundo desea, como los smartwatches o los auriculares inalámbricos.

Descuentos locos en belleza y cuidado personal

Haz 'Match' con Primor el 11 del 11. En Primor quieren celebrar la libertad e independencia de sus clientes en el Día del Soltero y, por eso, han preparado una selección de productos beauty a precios imbatibles para que te diviertas y celebres lo más importante: tú. Es hora de mimarse y acordarse de tu persona soltera favorita. ¡Hay descuentos de más del 70%! y hasta que llegue el día se pueden disfrutar de muchas rebajas.

Hasta un 25% de descuento en Sephora. ¡Viva tú! es el lema de Sephora este 11 del 11 para que brilles con luz propia, igual que sus descuentos. Tienen un 25% de descuento en marcas seleccionadas, tanto en maquillaje y tratamiento como en cabello y perfume.

CurrentBody se lanza al 65% de descuento. Los expertos en los dispositivos de belleza de última tecnología también se han unido a los descuentos del Día de los Solteros y algunos de sus productos tienen el 65% de descuento. No pierdas el tiempo y señala ya los productos que no querrás que te quiten de las manos el 11 del 11.

Moda a un 25% de descuento

Springfield celebra también el Día de los Solteros. La tienda de moda Springfield adelanta sus descuentos al Black Friday y tiene ya todo listo para el Singles Day. A partir de una compra de 60 euros, podrás disfrutar de 25% de descuento, pero es que solo con 35 euros ya tendrás el 15%.

