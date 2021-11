Comprar 2 unidades del mismo producto tiene sentido en Cecotec: comparte con quien quieras... ¡a mejor precio!

Aunque el Black Friday se acerca a ritmo de vértigo (¡ya hay muchos ecommerces que se han adelantado al último viernes de noviembre!), no todos quieren esperar a sus ofertas. Ya sea porque hay alguna necesidad que cubrir o porque no nos sentimos cómodos pujando por algunos de los miles de productos que se rebajan estos días, es habitual que algunos rastreen y compren antes de la citada efeméride. Y lo cierto es que no tiene por qué ser una mala estrategia si sabemos qué queremos y por dónde empezar a buscar... ¿Quieres un robot de cocina o aspirador? En Cecotec siempre tienen promopacks con los que conseguir algunos de sus favoritos a mejor precio... ¡y por duplicado!

Como lo lees: la conocida marca de soluciones para el hogar cuenta con packs en los que unen dos artículos iguales que rebajan hasta 130 euros. Una oportunidad para apostar por uno de nuestros favoritos y aliarnos con alguien de la familia, amigo, vecino o compañero de trabajo para lograr este descuento. Desde 20deCompras hemos seleccionado los tres que más nos convencen y que mejor creemos que pueden encajar en este modelo de compra compartida: un robot de cocina, uno aspirador y una escoba vertical. ¿Con que doble pack os quedáis?

Tres 'promopacks' dobles para compartir

- Robot de cocina Mambo10070. Este, con permiso del furor que causa el 10090, es uno de los robots de cocina punteros de la marca. Entre otras prestaciones, pone a nuestro alcance 30 funciones; es capaz de cocinar a baja temperatura, una de las características más buscadas, gracias al movimiento SlowMambo; puede controlarse desde una aplicación; e incluye un completo recetario para que no tengamos que preocuparnos de ningún paso del proceso.

Te ahorras: si el precio de una es 269 euros y de este ‘pack’ 469, te ahorras 69 en la compra.

El doble 'pack' de robot de cocina Mambo10070. Cecotec

- Robot aspirador Conga 7090 AI. Este modelo aspira, friega, barre y pasa la mopa de forma eficiente, gracias a su inteligente artificial con láser y a sus sensores de alta precisión que reconocen objetos, estancias, tipos de suelos y hogares en los que hay mascotas. Es compatible con una aplicación móvil donde pueden establecerse rutinas de limpieza y con los asistentes de voz más populares del mercado.

Te ahorras: si el precio de uno es de 499 euros y de este ‘pack’ 869, te ahorras 129 en la compra.

El doble 'pack' de robot aspirador Conga 7090 AI. Cecotec

- Aspiradora sin cables Conga Rockstar 1500 Ultimate Ergowet. Este modelo te ofrece cuatro funciones en un solo dispositivo: aspirador vertical, de mano, escoba y friegasuelos. Esto, junto a una gran potencia de succión y un diseño 360 permite eliminar el polvo de cualquier lugar. Además, su tecnología Smart Auto Mode gestiona de forma automática la potencia de succión para adaptarse al tipo de cepillo, superficie y cantidad de suciedad. Incluye accesorios intercambiables para una limpieza total.

Te ahorras: si el precio de una es 419 euros y de este ‘pack’ 709, te ahorras 129 en la compra.

El doble 'pack' de la aspiradora sin cables Conga Rockstar 1500 Ultimate Ergowet. Cecotec

