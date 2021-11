Dodot vuelve a estar de oferta en Amazon: 16 paquetes de toallitas de bebé por 22 euros

"¿Alguien tiene una toallita?" Esta pregunta es recurrente entre las mamás y los papás con hijos, ya sean bebés o niños más mayores. Las toallitas no solo sirven para limpiar culitos... los padres sabemos que se usan para muchas otras cosas. Si tu hijo se ha ensuciado de chocolate, ahí está la toallita para sacarte de un apuro; que vomita en el coche, una toallita o dos. ¡y listo! Por eso muchas familias aprovechan las ofertas y las compran en grandes cantidades, que sale mucho más económico.

Hasta el día 18 de noviembre, Amazon ha lanzado una oferta inigualable para que no te vuelvas a quedar sin toallitas cuando más las necesites. El pack de 16 paquetes de toallitas Dodot Activity (864 unidades) cuesta ahora 22,49 euros y te permite ahorrar 8,50 euros en cada compra, para que la unidad te salga por 3 céntimos.

Las toallitas Dodot Activity cuidan el PH de la piel de tu bebé. Amazon

Grandes rebajas en los 'packs' de pañales

Dodot, es la gran referencia en el mundo del cuidado del bebé y sus pañales son garantía de calidad. Con ellos el pipí no se sale y el culito del bebé no se irrita... Los padres lo sabemos. Con la salud de nuestros hijos no se juega y eso, Amazon también lo sabe, por eso hasta el 18 de noviembre, también ha rebajado hasta un 30% los packs de pañales Dodot Activity y Dodot Pants en las tallas 4, 5, 6 y 7.

El mejor descuento que hemos encontrado en los pañales de la talla 4, para bebés de 9 a 15 kilos. El pack de 198 dodotis tiene un descuento del 30%. Con esta compra te puedes ahorrar 16 euros. También tienen un 30% de descuento los pañales de la talla 5, para niños de 12 a 17 kilos. El pack de 198 unidades cuesta 37,49 euros.

Máximo descuento en el contenedor de Tommee Tippee

El contenedor de pañales Tommee Tippee evita los malos olores tras el cambio de pañal. Ahora además está con un gran descuento. Si adquieres ahora el nuevo contenedor con el sistema ecológico twist and click con seis recambios tiene un descuento de 27 euros, un 39%. Toda una ganga. Y si solo quieres los recambios, ahora tienen un 45% de descuento.

Contenedor de Tommee Tippee con seis recambios Amazon

