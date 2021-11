La estación de esquí de Navacerrada desafía la orden de desmantelamiento: "Abriremos el 1 de diciembre"

El pasado 30 de octubre se cumplió el plazo que dio el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), a la empresa que gestiona la estación de esquí del Puerto de Navacerrada (Madrid) para desmantelar las instalaciones de las tres pistas de la vertiente segoviana (Telégrafo, Bosque y Escaparate). Sin embargo, la compañía asegura que no ha recibido una comunicación oficial por parte del Gobierno y ha confirmado que abrirán las pistas "el próximo 1 de diciembre" funcionando como en los últimos años.

Uno de los impactos geográficos más importantes de la Comunidad de Madrid es la cordillera del Sistema Central que compone la sierra madrileña. En esta zona se encuentra uno de los puntos más icónicos de la región, el Puerto de Navacerrada, un lugar que vive un debate sobre su futuro inmediato que podría afectar a más de 30 puestos de trabajos directos y más de 200 indirectos, y a la actividad económica de los municipios cercanos. ¿Será el final de las pistas de esquí? ¿O habrá un renacimiento de la sierra con una apuesta más ecológica?

El Puerto de Navacerrada es el lugar donde generaciones de madrileños, y también habitantes de provincias como Segovia, han tenido su primer contacto con la nieve y donde han surgido importantes esquiadores españoles y algunas medallas olímpicas, como los hermanos Fernández Ochoa. "Si desaparece no nos queda nada, es la joya de la corona", asegura a 20minutos Manuel Rodríguez, profesor de esquí que ha trabajado en el puerto durante muchos años.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Miteco, al que pertenece el terreno donde se encuentra la estación, anunció el pasado 3 de marzo que no iba a renovar la concesión de las tres pistas de esquí de la vertiente segoviana, al considerar que la subida de las temperaturas, principalmente por el cambio climático, no hacía viable ni sostenible el mantenimiento de la concesión. No será un lugar para esquiadores; en todo caso para senderistas y amantes de la naturaleza.

"La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021", decía la nota informativa del Ministerio cuando comunicó que la concesión tenía fecha de finalización.

Dicha estación se compone de un total de 16 pistas de distintos niveles, que se encuentran en los términos municipales de tres localidades, Cercedilla y Navacerrada en Madrid y la Granja de San Ildefonso en la provincia de Segovia. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno central de cerrar estas tres pistas, la empresa gestora indicó que esto supondría el cierre de la estación completa, dada la importancia que tienen estas para su funcionamiento porque son, como explicó la concesionaria, "las que generan más días de esquí en el Sistema Central".

El cierre ha generado un pequeño cisma entre vecinos de los pueblos de alrededores, donde algunos se posicionan a favor, y otros, en contra del cierre. "Creo que los cambios siempre son buenos, entiendo que hemos pasado por una etapa complicada, pero el puerto se remodelaría y atareará mucha más inversión, no podemos depender de si nieve más o menos", señala Francisco Serrano, propietario de una tienda de alimentos en Cercedilla.

Hace unos meses, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó a los vecinos las razones por las que su ministerio había decidido cerrar la estación y añadía que el principal motivo era que "no existían las condiciones naturales para que la práctica del esquí sea viable".

Para los residentes del puerto, la posible transformación de este no es sinónimo de esperanza porque, si no se mejoran las condiciones de vida, "esto se acaba". Actualmente, el número de vecinos que viven en el puerto todo el año supera escasamente el centenar, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes era de 102.

Piden dos años de prórroga y pretenden abrir el 1 de diciembre

Meses más tarde, y cumplido el plazo otorgado por el OAPN para desmantelar todas sus infraestructuras, entre las que se encuentran los telesillas, remontes y cañones de nieve, la situación permanece estancada, el Ministerio sigue adelante con su plan de reversión de la zona y la estación de esquí, por su parte, ha comenzado a planificar la temporada de invierno con la misma ilusión de cada año asegurando que abrirán las pistas el 1 de diciembre.

"Con el máximo respeto a todas las instituciones, lo único que podemos hacer es continuar con la actividad cotidiana y normal de gestión de esta estación. Nosotros no hemos recibido ningún comunicado en el que nos digan que desmontemos la estación ni nada parecido, con lo cual mantendremos nuestra actitud normal para abrir en diciembre, cuando nieve. Estamos dependiendo de la nieve", explica el portavoz de la empresa Puerto de Navacerrada, José Conesa.

Además, solo reconocen que recibieron un oficio del Organismo de Parques Nacionales "sin firma y sin fecha" en el que les comunicaba "su deseo de que la estación la cerráramos, después de 70 años de actividad". "No hemos tenido ningún otro documento", resaltan los responsables de la adjudicataria.

Los estragos económicos generados por la pandemia del coronavirus, han provocado que la empresa gestora haya solicitado una moratoria de dos años para desmantelar las instalaciones de la vertiente segoviana con el objetivo de compensar las pérdidas por la Covid-19.

"Ha habido empresas que han solicitado un aplazamiento de los alquileres, en este caso nosotros tenemos una concesión y creemos que tenemos el derecho de pedir un aplazamiento de estos dos años de pandemia, que es donde hemos sufrido este parón para poder alargar la concesión", sostiene Conesa.

Durante estos meses se han registrado varias peticiones para prorrogar la concesión por parte de la estación, de diferentes plataformas como 'Salvemos Navacerrada', que aboga por un "uso racional, ecológico y sostenible donde se pueda integrar a muchísima gente de Madrid", de la Federación Madrileña de Esquí y de los grupos políticos PP, Cs y Vox en Madrid y en Castilla y León.

La concesión "está legalmente caducada"

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica afirman que la concesión de las tres pistas "está legalmente caducada", y que "corresponde al concesionario desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua".

Por ahora, el Miteco, como propietario de la zona, todavía no ha decidido qué va a hacer con los remontes, ni siquiera en el caso de que la estación abra sus puertas a los esquiadores el próximo 1 de diciembre. Por su parte, el organismo de Parques Nacionales ha remitido un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que actúe resolviendo cuantas solicitudes hayan sido presentadas por el concesionario y que seguirán adoptando las medidas legales que prevé la normativa.

El cierre de la estación no será en balde, aseguró Ribera, ya que irá acompañado de un plan de remodelación del puerto en el que se incluye recuperar la fisiografía y la mejora de las instalaciones y del entorno natural. El objetivo es hacer del lugar un espacio más amable para la práctica de actividades como el senderismo y pretende atraer inversión a un lugar que, en este momento, no se caracteriza por su belleza natural y paisajística si no por los negocios cerrados y los edificios abandonados.

Pasear por el puerto a finales de octubre parece dar una respuesta anticipada de que el debate está acabado. Apenas hay actividad y el paisaje es desolador, a pesar de que ya han caído las primeras nieves. Mientras, los días pasan y la estación sigue informando públicamente de que continúa preparando la temporada de esquí con normalidad… el tiempo decidirá el futuro de este mítico puerto madrileño.