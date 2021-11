Se consolida la relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson con una nueva cita

Cuando a principios de esta semana salió a la luz que habían sido vistos, agarrados de la mano, acompañados de amigos y familiares (como Kourtney Kardashian y su futuro marido, Travis Barker) en el parque de atracciones de Knott's Scary Farm, en California, ya se dejó caer que Kim Kardashian había hecho un viaje a Nueva York sin motivo aparente. Y que la mayor razón para haberse recorrido de punta a punta Estados Unidos podía ser perfectamente que quería ver a su nuevo enamorado, Pete Davidson, que vive en La Gran Manzana.

Y tal cual. Quien fuera prometido de Ariana Grande (y pareja de Kate Beckinsale, y de Kaia Gerber, y de Margaret Qualley, y de la estrella de Los Bridgerton, Phoebe Dynevor...) y la empresaria milmillonaria se han reunido en Nueva York y esta vez nada tiene que ver con los círculos de ambos o con ninguna participación en el Saturday Night Live, donde por cierto acabaron dándose un beso como parte de un sketch.

La influencer de los 260 millones de seguidores y el humorista han sido vistos juntos en uno de los locales más exclusivos de Manhattan, el conocido club Zero Bond, en barrio del NoHo, el cual solo permite la entrada a socios (y en su Instagram no sigue a absolutamente nadie).

Llegaron por separado: primero lo hizo el cómico, que fue rodeado por un grupo de personas, y luego lo hizo Kimberly, que apareció escoltada por todo su equipo de seguridad. Por si acaso, apuntan algunos medios, y para que pareciera una casualidad que estuviesen los dos, la socialité había quedado con un amigo, Jonathan Cheban, famoso por sus apariciones en Keeping Up with the Kardashians.

La noche anterior Pete Davidson había organizado una fiesta privada en un restaurante italiano de Staten Island, donde él se crio, aunque no se sabe a ciencia cierta si Kim pudo asistir. Tal y como aseguró una fuente a Us Weekly: "Nadie sabe la verdad de lo que está pasando entre Kim y Pete. Por ahora son solo amigos, pero las cosas se pueden volver románticas en cualquier momento. Kim está soltera y está aprovechando para divertirse".