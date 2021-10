Kim Kardashian triunfa como 'host' del 'Saturday Night Live' burlándose de sí misma, de su familia y de Kanye West

Parece ser que haber trabajado en ese monólogo tanto tiempo con su expareja Kanye West al final ha dado sus frutos. Básicamente, porque desde el principio Kim Kardashian empezó con irreverencias, ironías, dobles sentidos y chistes a costa de sí misma, del resto de Kardashian y, claro, hasta del rapero. Pocas bromas no tuvieron que ver con su propia vida, lo que hizo las delicias del público de Saturday Night Live que, por momentos, no se creía lo que escuchaba.

La host del mítico programa ya comenzó con mucha fuerza, no ya porque se presentase como "Kim Kardashian West" (aún no se tramitado del todo el divorcio), sino porque la primera broma fue una pulla dirigida contra uno de los momentos más duros de su vida.

"Lo sé, a mí también me sorprende verme hoy aquí. Cuando me invitaron me quedé pensando: '¿Que queréis queyo sea la presentadora? ¿Por qué?'. No he estrenado ninguna película en mucho tiempo. A decir verdad, únicamente he estrenado una en mi vida y nadie me avisó de la premiere. A mi madre se le debió de olvidar", dijo, haciendo referencia al vídeo sexual que grabó con el músico Ray-J y que salió a la luz en 2007.

Con un mono de terciopelo rosa, la empresaria de 40 años no dejó de soltar comentarios con mucho veneno que hicieron a algunos usuarios decir que había sido "uno de los mejores monólogos de apertura de la historia del programa". Porque siguió, además, dándole cera a sus hermanas.

"Me emociona estar aquí esta noche para poder mostrarles que soy mucho más que una cara bonita... y que una buena melena... y que un maquillaje fantástico... y que unas tetas increíbles... y que un trasero perfecto. En resumen, que soy mucho más que la foto de referencia que mis hermanas les van enseñando a sus cirujanos plásticos", apostilló.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

El siguiente en recibir fue el novio de su madre, Corey Gamble, que comenzó a salir con Kris Jenner en 2014: "Pero lo único de lo que estoy verdaderamente orgullosa es de que nadie puede llamarme cazafortunas. Es que, en serio, no sé ni cómo convertirme en una. Así que le pregunté a Corey, el novio de mi madre".

Con el público en el bolsillo, Kim Kardashian tiró de árbol familiar y de por qué su familia se hizo famosa en primer lugar: su padre, Robert, fue el abogado defensor de O.J. Simpson. "Mi padre fue y sigue siendo una gran influencia e inspiración para mí y le agradezco haberme abierto los ojos respecto a la injusticia racial. Gracias a él conocí por primera vez a una persona negra", confesó, antes de hacer un juego de palabras, porque "¿Queréis intentar adivinarlo?", en inglés y usando algo de jerga, se dice "Take a stab in the dark", es decir, "dar una puñalada en la oscuridad".

Pero no quedaron ahí las referencias a OJ Simpson y el asesinato de su exmujer y un amigo, sino también a que él salió libre a pesar de las pruebas en contra y de que nunca se resolvió del todo el incidente. "Ya sé que suena un poco extraño que recuerde a la primera persona negra que conocí, pero es que OJ te deja una marca. O varias. O ninguna. ¡Todavía no lo sé!", dijo Kim, sacando las risas del público.

Asimismo, la influencer se burló de que, en su posición, con tantos millones de seguidores, debe tener cuidado con lo que dice, porque no quiere ser "una Karen", nombre con el que en Internet se designa a ese tipo de mujeres blancas, de mediana edad y bien pensantes que se queja por todo lo que ocurre a su alrededor sin que lleve razón.

Every other store found dead in a ditch!!! pic.twitter.com/c2ch2RDfOJ — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

"Honestamente, con todos los nombres que empiezan por K en mi familia es impresionante que mi madre no eligiera Karen. De alguna forma supo lo que se venía. Lo que no entiendo es cómo vio venir eso y no lo de Caitlyn", dijo en referencia a que el padre de sus hermanas Jenner sea una mujer transgénero.

Después de coquetear con meterse en política ("Es broma, no me voy postular para presidenta, no podemos tener tres políticos fracasados en la misma familia"), tocaba la traca final, con Kanye West. ¿Y cuál fue su mayor chiste sobre el padre de sus hijos, que estaba sentado en primera fila? Decir de él exactamente lo que él dice de él mismo.

"He sido muy afortunada en esta vida y doy gracias por todo. Incluso por los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, sino con el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio con tanto talento y tan de fiar que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, bueno, si me he divorciado de él parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad", acabó Kim, sacando las risas lanzando un último chiste, diciendo que para ella era una noche de chill estar ahí arriba en el escenario, porque para alguien cuyos movimientos siguen 235 millones de followers, los diez millones de audiencia del Saturday Night Live eran poca cosa.