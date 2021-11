Aunque el Black Friday, como efeméride, no se celebra hasta el próximo 26 de noviembre, ya son muchos los ecommerces que no han podido resistir la tentación de adelantar sus ofertas. ¡Como lo lees! No hace falta esperar hasta el final de mes para disfrutar de algunos de nuestros gadgets favoritos a un precio menor del habitual, bien sean artículos tecnológicos, un robot de cocina o, incluso, una selección de juguetes para adelantarse a las cartas a los Reyes Magos. Gangas antes de tiempo a las que es difícil decir no y entre las que destacan las de Cecotec, que ya ha anunciado oficialmente que se adelanta a esta fecha para celebrar un mes negro cargado de descuentos de hasta el 40%.

Así, dar con algunos de los robots aspiradores (¡o limpiacristales!) con los que triunfan entre los usuarios, de cocina, patinetes eléctricos o lavadoras (unas de sus últimas adquisiciones para el catálogo web) a mejor precio es una realidad desde hoy. Una buena oportunidad para apostar por nuevos gadgets por menos dinero del que esperábamos y sin esperar al Black Friday, ¿no crees que no hay que desaprovecharla?

Todo lo que vas a encontrar en el Black Friday de Cecotec

- Conga, los robots aspiradores favoritos... No hay quien pueda renunciar a la ayuda que estos suponen en el batallón de limpieza, puesto que la mayoría de modelos de la marca aspiran, friegan, barren y pasan la mopa en todo tipo de superficies. ¡Incluso podemos encontrar un modelo con todas estas prestaciones por menos de 200 euros!

- … ¡y también sus escobas verticales! Estos pequeños electrodomésticos han demostrado ser el complemento perfecto para una limpieza total, puesto que alcanzan superficies donde los robots aspiradores no llegan. Además, incluyen accesorios intercambiables para limpiar todas las superficies... ¡y algunos modelos no alcanzan los 200 euros!

- Robots de cocina y ollas programables para hacer la vida más fácil. Quien tiene uno de estos pequeños electrodomésticos, tiene un tesoro: además de permitirnos agilizar los tiempos en la cocina, optimizan muchos procesos sin que nosotros tengamos que esforzarnos más que en emplatarlo. ¿Sabías que hay modelos por menos de 200 euros?

- Freidoras sin aceite para darse un capricho. Estos gadgets culinarios han sabido ganarse se lugar en las cocinas gracias a que son capaces de preparar diferentes recetas, desde patatas fritas y calamares e, incluso galletas y otros postres deliciosos, con menos calorías. ¿Quién puede resistirse a ellas cuando hay modelos de menos de 40 euros?

- Planchas verticales para una ropa libre de arrugas. Aunque planchar sea la tarea doméstica más odiada, no conseguimos librarnos de ella. Sin embargo, podemos agilizarla empleando planchas verticales que, además de ocupar poco espacio porque evitan que necesitemos una tabla, permiten alisar las arrugas de manera rápida. ¡Y por menos de 30 euros!

