Después de anunciar que tiene cáncer de mama, Ana Rosa Quintana ha querido dar las gracias por los muchos mensajes de ánimo que ha recibido a lo largo de la mañana.

La presentadora de El programa de Ana Rosa anunciaba este martes a `primera hora, coincidiendo con el arranque de su magazine, que sufre un tipo de cáncer de mama y que dejará su espacio en Telecinco mientras se recupera.

Desde ese momento, su nombre ha sido tendencia en las redes, donde colegas de profesión como Susanna Griso o Julia Otero, que atraviesa también por el mismo trance que ella, se han volcado en mostrarle todo su apoyo a la comunicadora.

También desde el mundo del espectáculo y de la política. Todos han querido estar un poquito más cerca de Ana Rosa en estos duros momentos que está viviendo.

Gestos que ella ha agradecido a través de las redes sociales. "Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento", ha empezado su tuit.

Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco irè respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo.

Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño.Gracias — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) November 2, 2021

"Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso sí, todas en positivo. Estoy desbordada, pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño", ha concluido Ana Rosa, dando, de nuevo, las gracias a todos.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", ha anunciado Ana Rosa.

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", ha dicho también la periodista, optimista ante la mala noticia que ha recibido sobre su salud.

"Estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz", decía la presentadora en directo, justo antes de abandonar el plató y darle el testigo a Patricia Pardo y Joaquín Prat.