Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama y deja temporalmente 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana ha anunciado que tiene cáncer. La periodista ha hecho el anuncio en el programa que presenta, El programa de Ana Rosa, espacio que ahora deja temporalmente por la enfermedad.

"Hoy voy a hablar de mí", ha comenzado en su relato la periodista. "Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida", ha continuado para presentar lo que iba a contar a la audiencia.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", ha anunciado Ana Rosa.

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis"

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", ha dicho también la periodista, optimista ante la mala noticia que ha recibido sobre su salud.

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego (@diegobferrandez) November 2, 2021

"Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", ha querido compartir también Ana Rosa, que ha querido recordar la importancia de las revisiones médicas.

"Espero que todo tenga un final feliz"

"Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto", se ha despedido la conductora del programa, recordando a los espectadores que sus compañeros son la verdadera alma del programa.

Poco más de un minuto después, Ana Rosa, que ya superó esta enfermedad en 2010, se despedía de los espectadores y Patricia Pardo cogía las riendas del programa de este martes y, presumiblemente, del resto de programas en los que Quintana esté de baja.