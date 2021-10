Prisión provisional comunicada sin fianza para el acusado del asesinato del niño de nueve años en Lardero

La juez del Juzgado de Instrucción 2 de Logroño ha dictado este domingo prisión provisional comunicada sin fianza para el detenido como el presunto autor del homicidio de un niño de nueve años en Lardero (La Rioja).

El detenido ha sido conducido desde los juzgados a la prisión de Logroño, ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Este hombre de 54 años, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020, ha sido puesto a disposición del Juzgado a las 10.25 horas de este domingo.

En ese momento, el acusado ha sido trasladado en un coche desde las dependencias de la Guardia Civil en Logroño al Palacio de Justicia, situado a unos 400 metros.

El 17 de agosto de 2023 se extinguía la condena que se le impuso por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria en Logroño en 1998, de 20 y 10 años de prisión, respectivamente, después de que fuera condenado a siete años de cárcel por otra agresión sexual en 1993.

Fuentes cercanas a la investigación explican que, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.