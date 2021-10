La familia del niño asesinado en Lardero: "Habría que hacerle lo que ha hecho con el niño, ojo por ojo y diente por diente"

El asesinato de Álex, de nueve años, en Lardero ha conmocionado e indignado a partes iguales tanto a los vecinos de esta localidad riojana como a la familia del pequeño, que vive con impotencia lo ocurrido. "La familia está totalmente rota, destrozada, como estamos todos", ha manifestado Gonzalo, tío de la víctima, en declaraciones a La Sexta.

"La pérdida ha sido grande, por un desalmado, y es muy difícil de digerir la pérdida de Álex", ha lamentado este familiar.

Sobre el pequeño, su tío Gonzalo lo recuerda como "un niño alegre, divertido, buena persona, inocente... Se ha marchado con nueve años, pero era un hombrecito, y sabemos que ha luchado hasta el final. Le ha costado la vida luchar contra un asesino".

Asimismo, este familiar ha insistido en la injusticia de crímenes como el de Álex, perpetrados por personas ya condenadas y reincidentes. "No hay derecho que un señor con antecedentes penales, y a quien el Ministerio del Interior, sin terminar de cumplir penas, le haya soltado, haya hecho lo que ha hecho. Hoy le ha tocado a nuestro sobrino, pero es que podía haber sido cualquier crío de esta zona".

Tras el asesinato de Álex, han sido varios los padres del vecindario que han contado a los medios que en las últimas semanas el detenido "merodeaba" por el parque y trató de engañar, sin éxito, a algunas niñas para llevárselas a su casa, y que dieron aviso de ello a la Policía.

En este sentido, el tío de Álex ha incidido en que "un asesino de este calibre no puede estar suelto por la calle. Debería estar en la cárcel y cumplir no solamente la condena que le han echado, sino toda la vida, porque este señor no se va a reinsertar, va a salir y volver a cometer otro crimen, y a las pruebas me remito", ha indicado Gonzalo en referencia al crimen de la inmobiliaria en 1998, cuando fue sentenciado a 20 años y 10 años de prisión por el asesinato y agresión sexual a una agente inmobiliaria en Logroño, una condena que cumplía en agosto de 2023.

"Asesinó a una agente inmobiliaria, violó a otra persona, ahora ha intentado secuestrar a dos pobres criaturas aquí en esta zona, y no lo ha conseguido, y nos ha matado a mi sobrino. Eso es imperdonable", ha valorado el tío de Álex.

Tras lo ocurrido, este familiar ha hecho un llamamiento a las autoridades, "al Ministerio del Interior, a los jueces", porque "esto no se puede consentir, hay que estar en la piel de la familia".

Según ha contado Gonzalo, los padres del niño están "rotos", y "tiene un hermanito que pregunta por Álex. ¿Qué le decimos? ¿Cómo consolamos a una criatura de seis añitos? ¿Cómo vamos a consolar a unos padres que han dedicado nueve años a sus hijos, sin perderles un minuto, y en un minuto han perdido a un hijo por un desalmado?", se ha preguntado el familiar.

Los hechos ocurrieron "en cuestión de segundos", ha explicado el tío del niño, cuando el pequeño se encontraba celebrando una fiesta de Halloween con sus amigos en el parque. "Tanto mi sobrina, la madre de Álex, como el padre, no los han dejado ni un momento, toda la vida han estado pendientes de ellos, ha sido en un minuto", se ha lamentado.

El tío de Álex ha insistido en que el detenido "tenía que estar en la cárcel, no me canso de decirlo". "Lo que había que haber hecho con este señor es lo que ha hecho con mi sobrino, y está mal decirlo, ojo por ojo y diente por diente", ha concluido.