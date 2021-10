"Antisocial", "solitario" y "desconfiado": así describen en Lardero al hombre que ha matado al niño de nueve años

La localidad riojana de Lardero ha amanecido este viernes consternada por trágico fallecimiento de un niño de 9 años este jueves a manos de un hombre con antecedentes criminales que logró engatusar al pequeño cuando se encontraba en un parque junto a otros menores celebrando Hallowen para llevárselo a su casa, donde la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida del pequeño.

Los vecinos hablan de que el día después del terrible suceso se respira en un "ambiente tenso", donde se mezcla el "cabreo" con una "profunda tristeza". "Hay un sentimiento de impotencia generalizado porque de alguna forma esto se sabía e incluso unos padres ya lo habían denunciado", ha explicado en una conversación telefónica con 20minutos Álvaro Alcaide, de 33 años, gerente de la cafetería Anayet, a tan solo 100 metros de la vivienda del presunto asesino, que era cliente habitual del local.

Alcaide ha descrito a Francisco Javier Almeida López de Castro, de 54 años, como una persona "antisocial" pese a que acudía a diario a su establecimiento para "comprar tabaco en la máquina y tomar algo". "Un camarero siempre tiene algo de psicólogo. Era desconfiado y nunca te daba confianza", ha asegurado.

"La única ocasión en la que estuvo más hablador fue hace algún tiempo porque bebió más de la cuenta. Ese día contó con absoluta normalidad a unos clientes que había matado a una mujer", desvela el gerente de la cafetería Anayet, que afirma que lo normal era verlo "sentado en un banco en el parque todo el día sin hablar con nadie".

Almeida salió de prisión en abril de 2020 tras ser condenado a 30 años por el asesinato y agresión sexual de una agente inmobiliaria en 1998. Antes, en 1993, perpetró una agresión sexual contra una menor y fue castigado con una pena de siete años de cárcel.

No se podía haber evitado, porque el tío lo iba a hacer, estaba claro, llevaba ya tiempo intentándolo"

"No se podía haber evitado, porque el tío lo iba a hacer, estaba claro, llevaba ya tiempo intentándolo", ha asegurado Susana, mujer de uno de los tres padres que encontraron al niño tirado en el suelo.

Tras ser alertados por una niña de 11 años sobre paradero del pequeño, su marido y otros dos padres más subieron por todos los pisos del inmueble, llamando a todos los timbres, "hasta que llegaron al tercer piso, y se encontraron con este hombre con la puerta de su casa abierta y con el niño en brazos, ya inconsciente".

El presunto asesino les dijo que "el niño se había desmayado, que él no sabía nada, y que se lo había encontrado ahí". "El hombre se confundió con el nene, pensando que era una niña" porque iba disfrazado de la niña del exorcista, ha afirmado Susana.

"La Policía Local de Lardero ya tenía constancia"

Por otra parte, una de las personas que ayudó a buscar al menor una vez se conoció su desaparición ha asegurado que "la Policía Local de Lardero ya tenía constancia" de que algo podía pasar porque "yo misma llamé hace unos días porque se intentó llevar a mi hija".

La vecina ha asegurado que el pasado 14 de octubre "la misma persona lo intentó con dos niñas, una de ellas mi hija". Según su testimonio, el ahora detenido por la muerte del menor "les dijo que subieran a su casa para que vieran unos pajaritos" y la niña "me vino a avisar y fuimos a buscarlo pero no lo encontramos en ese momento". En este punto, ha indicado, "ahora lo entiendo, vivía en frente".

Según la propia testigo, "esto se podía haber evitado porque aquel día se presentó aquí la Policía Local pero lo tomaron como algo puntual, tomaron nota pero ahí se quedó la cosa. Mi hija dio la descripción del hombre pero no hubo manera de encontrarlo y ayer nos encontramos con esto. A la Policía se le llamó, se le avisó... no solo ese día sino otros días más de que podía pasar esto y ayer se pusieron todos a buscar al niño pero no se ha podido hacer nada".

Sobre las denuncias previas, la Policía Local de Lardero no se ha pronunciado aún pero la Guardia Civil sí ha reconocido que el pasado día 25 recibieron una denuncia informando de que "un varón accedió a las inmediaciones del colegio de 'Villa Patro' e invitó a una niña a ir a su casa a jugar con su hija". Sin embargo, "la descripción física que aportaron no coincide con la persona detenida".

Mi hija dio la descripción del hombre pero no hubo manera de encontrarlo y ayer nos encontramos con esto"

Otro vecino de la localidad que no se ha querido identificar se ha mostrado aún incrédulo por lo ocurrido. "Se te queda muy mal el cuerpo, sobre todo cuando tienes niños pequeños, y más en un barrio que está lleno de niños, que podía haber sido el de cualquiera", ha reconocido.

"La semana pasada los críos le hicieron una foto señalando que era el que había intentado llevar a alguna niña, entre ellas la mía pero tiene 12 años y le dijo que no", ha revelado este progenitor, quien ya había visto al detenido en alguna ocasión cerca de los niños pero "tampoco puedes increpar a una persona porque este en un banco en un parque",

Por su parte, Milagros España, otra vecina de la localidad, cuyo hijo jugaba en el parque de Villa Patro e iba al colegio del mismo nombre, ha mostrado su incredulidad ante el hecho de que el detenido esté libre pese a no haber cumplido la pena de 30 años de prisión a la que fue condenando.

"No sé quién ha decidido que estaba preparado para salir a la calle, que ya hemos visto que no", ha opinado. Esta vecina tampoco entiende que no se le haya puesto "una pulsera telemática" a este hombre porque es un "depredador".