La investigación sobre Francisco Javier Almeida, detenido en Lardero (La Rioja) por el asesinato de Álex, un niño de 9 años, continúa arrojando nuevas informaciones acerca de un crimen que ha conmocionado a los 11.000 habitantes de esta localidad riojana, que no se explican cómo pudo haber salido de la cárcel tres años antes al tener una condena por asesinato y agresión sexual.

Tras ser puesto en libertad condicional, el presunto asesino de Álex se instaló en Lardero, en un edificio cuya ubicación no parece ser casual teniendo en cuenta sus antecedentes delictivos. Tal y como han recordado en laSexta Noche, el piso en el que residía estaba "elegido estratégicamente", una tercera planta de un edificio desde el que se puede controlar tanto el colegio del barrio como el parque infantil.

Los padres y madres de la zona sospechaban de él desde hacía semanas, tal y como han revelado a diversos medios de comunicación.

Milagros España, cuyo hijo jugaba en el parque de Villa Patro e iba al colegio del mismo nombre, ha apuntado en declaraciones a Europa Press la "casualidad" de que "se haya venido a vivir enfrente de un colegio", y "ha intentado llevarse ya a otras dos niñas". Esta madre no entiende por qué no se dio aviso de que venía a vivir aquí, o "por qué no se le puso una pulsera telemática", porque era un "depredador".

Vigilaba desde la ventana

Otro de los padres de la localidad ha indicado que "la semana pasada los críos le hicieron una foto señalando que era el que había intentado llevar a alguna niña, entre ellas la mía", pero "tiene 12 años y le dijo que no" a la propuesta de "subir a su casa a ayudarle a limpiar una jaula de pajaritos".

No obstante, "se te hace raro que una persona de esa edad esté sola, que venga todos los días, y que no lo hubiéramos visto hasta hace poco, y se levantaba, luego seguía a algunas niñas". "Se te queda muy mal el cuerpo, sobre todo cuando tienes niños pequeños, y más en un barrio que está lleno de niños, que podía haber sido el de cualquiera", ha concluido.

"Cuando nos dijeron que había desaparecido un niño, mi hija me dijo que seguro que era él, el que se lo había llevado, y se quedó en shock, porque podía haber sido ella", ha asegurado la madre de otra de las niñas.

La mujer ha asegurado además que el detenido solía vigilar desde la ventana de su casa: "Cuando no salía al parque, porque había muchos padres, se quedaba en la ventana mirando, hasta el punto de que los niños le habían hecho una foto con el móvil", ha dicho.

El programa 'laSexta Noche' ha mostrado la foto que unas niñas hicieron del presunto asesino del niño de 9 años en Lardero. LA SEXTA

Investigación en curso

Desde que ocurrió el homicidio, en la tarde noche del pasado jueves, la Guardia Civil ha tomado declaración a numerosos testigos para avanzar en la investigación de los hechos, que se iniciaron cuando el detenido, mediante engaño, se llevó a Álex del parque en el que jugaba, disfrazado de "la niña del exorcista", con motivo de Halloween.

Todo ocurrió "en cuestión de segundos", ha explicado Gonzalo, tío del menor asesinado, en declaraciones a La Sexta. Una niña de 11 años alertó de lo sucedido a los adultos e indicó dónde vivía el hombre, quien, al menos en dos ocasiones, había tratado de que niñas le acompañaran a su casa con la excusa de que tenía unos pajaritos muy bonitos.

Susana Torres, madre de una de estas menores, señaló a los periodistas que su esposo, tras la alerta, subió al domicilio del detenido, llamó a la puerta y, cuando le abrieron, vio a un hombre con Álex en brazos y le dijo que se había "desmayado".

Los padres se percataron de que el pequeño estaba todavía con vida, por lo que intentaron reanimarle, mientras bajaban en el ascensor.

En ese momento llegó la patrulla de la Guardia Civil, "y uno entró en el piso para proteger un poco a esta persona", mientras que el otro agente trató de ayudar a reanimar al niño, que finalmente falleció.