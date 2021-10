Un vis a vis entre dos presos de la cárcel zaragozana de Zuera acabó en un intento de violación, según ha publicado Heraldo de Aragón. La Audiencia Provincial de Zaragoza sentó este pasado martes en el banquillo de los acusados a Jorge M. S. como presunto autor de la agresión.

Al parecer, los hechos se produjeron en abril de 2018, cuando la denunciante y el investigado estaban allí presos y mantuvieron un encuentro a solas en el que, siempre según la versión de la supuesta víctima, aquel día su pareja la golpeó en la cabeza y la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. La mujer reconoció antes que mantenían una relación sentimental.

El acusado, por su parte, aseguró en su declaración ante el tribunal que se trata de una denuncia falsa motivada por los celos de sus pareja debido a que él ha empezado a disfrutar de permisos, algo que no ha sentado bien a la mujer, quien piensa que aprovecha estas salidas para ponerle los cuernos.

La acusación particular solicita una pena de seis años para el hombre por la supuesta agresión sexual, mientras que la Fiscalía considera que no hay pruebas. El tribunal deberá ahora dilucidar si hubo o no violación en base a los testimonios contradictorios de los implicados y al testimonio de los funcionarios de prisiones que vigilaban el encuentro íntimo.