Dos españolas, entre las 21 finalistas al Premio de la UE a Mujeres Innovadoras

Las españolas Rocío Arroyo y Elena García Armada figuran entre las 21 finalistas al Premio de la UE para Mujeres Innovadoras de este año, un galardón que pretende destacar a emprendedoras que dirigen empresas novedosas que contribuyen a mejorar el mundo. Las ganadoras se darán a conocer en la Cumbre del Consejo Europeo de Innovación que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre.

"Hoy celebramos los sobresalientes logros de 21 mujeres innovadoras. Este grupo excepcional está haciendo una contribución significativa en diferentes campos y abordando los mayores desafíos de la sociedad. Al contar sus historias esperamos inspirar a otras mujeres a participar y desarrollar su potencial como futuras innovadoras", afirmó la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, en el momento de hacer pública la lista.

García Armada, CEO de MarsiBionics, ha sido reconocida por el diseño del primer exoesqueleto infantil del mundo. Arroyo, CEO de Amadix, ha sido distinguida por su parte por el desarrollo de test que permiten la detección precoz de algunos tipos de tumores a través de análisis de sangre.

Ambas empresarias compiten con otras diecisiete candidatas por tres premios de 100.000 euros cada uno. Otras tres aspirantes se disputarán el título de joven promesa, que reconoce a menores de 30 años y que está dotado con 50.000 euros.

Estos galardones están financiados por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la UE y gestionados por el Consejo Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva para las Pymes. Desde su primera edición en 2011, solo tres españolas han conseguido alguno: Ana Marques, CEO de Starlab (2014); Alicia Asín, CEO de Libelium (2018), y Arancha Martínez, CEO de It Will Be (2020).

Hoy en día, tres cuartas partes de las empresas emergentes en Europa han sido lanzadas por hombres, mientras que solo el 8% han sido fundadas por equipos compuestos íntegramente por mujeres. Esto se traduce en un reparto muy desigual de las inversiones, de forma que, según datos de la UE, en 2019, el 92% de los fondos recaudados por compañías europeas de capital riesgo se destinaron a equipos fundadores compuestos exclusivamente por hombres.

"Lograr una UE que promueva la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida es una de las principales prioridades de la Comisión Europea. La Comisión está trabajando con los Estados miembro y los países asociados a Horizonte Europa para superar las barreras de las mujeres en el mundo empresarial y ayudar a crear ecosistemas de innovación justos, inclusivos y prósperos en Europa", señalan desde el Consejo de Innovación.