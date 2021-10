De la princesa Mako a Meghan Markle o la reina Letizia: cuando la realeza se casa con plebeyos

El matrimonio, por lo civil y sin formalismos, es lo que lo ha convertido en una rara avis. Pero la princesa Mako, sobrina del emperador Naruhito de Japón, por fin se ha podido casar con su amado desde hace varios años, el joven plebeyo Kei Komuro, tras un viacrucis emocional que bien parece sacado de una historia de amor de otra época, puesto que le ha supuesto la obligación de abandonar la familia imperial nipona y todos sus privilegios.

Pero su caso no único. Mucho antes que ella otros tantos miembros de las diferentes familias reales de todo el mundo se han casado con personas que no pertenecían a ninguna casa dinástica, sino que eran simplemente plebeyos, aunque esto no significa, no se vaya a malentender, que fueran de clase social baja, puesto que en esta lista que aparece a continuación apenas si hay casos como ese. Hay matrimonios que salieron bien, los hay que hubieron de renunciar a su destino y los hay con un final trágico. Sin embargo todos guardan en común que, al menos cuando se dieron el "sí, quiero", el amor era la mayor joya de la corona.

Están listados en orden cronológico y siempre dentro del siglo pasado y el presente.

Eduardo VIII del Reino Unido y Wallis Simpson

Apenas 325 días duró su reinado, del 20 de enero al 11 de diciembre de 1936, uno de los más cortos del país anglosajón, en los que además nunca llegó a ser coronado. Pero Eduardo VIII lo dejó todo por amor a la celebrity estadounidense de aquella época Wallis Simpson, quien ya se había divorciado en un par de ocasiones. Se casaron en 1937, pero antes había debido abdicar en favor de su hermano, Jorge VI, padre de la futura reina Isabel II, puesto que el pueblo no quería a Simpson como reina consorte y podía provocar una crisis constitucional. Debido a sus simpatías pronazis, tras la Segunda Guerra Mundial no recibió cargo alguno y vivió en el exilio.

Eduardo VIII y Wallis Simpson. EFE

Rainiero de Mónaco y Grace Kelly

Tenía 26 años, 11 películas y algunas producciones para televisión a sus espaldas, un Oscar a Mejor Actriz y lo dejó todo por la vida de palacio. Grace Kelly se casó en 1956 con el príncipe Rainiero III de Mónaco, convirtiéndose en princesa consorte. Falleció en 1982 a causa de un accidente de coche en el que también iba su hija Estefanía, que resultó ilesa. Además, también tuvo a Carolina y al actual príncipe, Alberto de Mónaco.

Grace Kelly y el príncipe Rainiero III. GTRES

La Casa Real de Noruega al completo

Se conocieron en 1959, cuando ella estudiaba francés, inglés e historia del arte en la Universidad de Oslo, pero no sería hasta 1968 cuando Sonja Haraldsen y el príncipe heredero de Noruega contraerían matrimonio. En 1991 subirían al trono como Harald V y Sonia de Noruega.

Tienen dos hijos y ambos se enamoraron plebeyos. El menor -pero heredero debido a la Ley Sálica- es Haakon Magnus, casado en 2001 con Mette-Marit tras conocerse en un concierto de rock y cuyo matrimonio causó controversia pues ella era madre soltera.

La mayor, la princesa Marta Luisa, vio en 2017, un año después de divorciarse, cómo se suicidaba su primer marido, el escritor danés Ari Mikael Behn. Hoy en día sigue siendo noticia por su romance con el chamán, Durek Verrett.

La Corona noruega. Lise Aaserud/Scanpix / Reuters

La familia real de Suecia al completo

Silvia Sommerlath, alemana de nacimiento, emigró muy joven al lugar de nacimiento de su madre, Brasil. Tras volver a Alemania Occidental en 1957, estudió idiomas y se especializó en español, trabajando posteriormente en los consulados de Argentina en Múnich y como azafata e intérprete en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde conoció a su futuro marido, Carlos Gustavo de Suecia. Pasaron por el altar en 1976, convirtiéndose en reina consorte hasta nuestros días.

Tienen tres hijos. Primeramente, la heredera, Victoria, también casada desde 2010, tras ocho años de noviazgo, con un plebeyo, Daniel Westling, quien fuera su entrenador personal y CEO de varios gimnasios.

El segundo, el príncipe Carlos Felipe, fue el más controvertido: se casó en 2015 con Sofía Hellqvist, quien antes de pertenecer a la realeza había sido stripper, modelo de revistas eróticas (apareció en top less en la revista Slitz) e incluso participante de un reality show llamado Paradise Hotel. Tiene varios tatuajes.

La tercera, Magdalena, se casó en 2013 con Christopher O'Neill, empresario ocho años mayor que ella y que renunció a sus títulos oficiales para seguir con su actividad profesional: forma parte de la familia real pero no de la Casa Real.

Casa Real de Suecia, en 2016. David Sica/GTRES

María Teresa Mestre y Enrique de Luxemburgo

Nacida en La Habana en 1956, esta cubana de clase alta emigró a Nueva York al estallar la revolución. Posteriormente se trasladaría a Suiza para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Ginebra, donde conoció a su futuro esposo, el Gran Duque Enrique de Luxemburgo (no es rey puesto que el país centroeuropeo es un ducado). Más tarde se supo que María Teresa no se llevaba bien con su suegra, Josefina Carlota, por su origen plebeyo. El mote que le puso era "la criolla".

María Teresa y Enrique de Luxemburgo, en 2019. Coadic Guirec / Bestimage / GTRES

Masako Owada y Naruhito de Japón

Se conocieron en una convención con la duquesa de Lugo. Él era el futuro emperador de Japón (ascendió al trono hace un par de años); ella, una diplomática con enorme trayectoria y proyección de futuro tras haber estudiado en Harvard. Por ello, a Naruhito le costó convencerla de empezar a salir con él, pues tendría que renunciar a todo lo demás. Se desposaron en 1993 y tuvieron una hija, Aiko, que no será emperatriz por la Ley Sálica, aunque está estudiándose derogarla.

Masako y Naruhito. ARCHIVO

Rania Al-Yassin y Abdalá II de Jordania

Nacida en Kuwait en 1970, primero trabajó en Citibank (en el departamento de mercadotecnia) y más tarde en Apple Computer, en Amman. En enero de 1993, asistió a una cena a la que también fue el entonces príncipe Abdullah bin Al-Hussein. Se quedó tan prendado de su belleza que en junio de ese año se casaban. En 1999, ella y su marido pasaron a ser los reyes de Jordania. Tienen cuatro hijos.

Rania de Jordania y su familia. Instagram / @queenrania

Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Nacido en Zumárraga hijo de un mítico militante del PNV, Iñaki Urdangarin se hizo famoso por ser, desde 1986 al año 2000, un enorme balonmanista. Se conocieron, de hecho, en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Un año después se casaban, otorgándoles el entonces rey Juan Carlos el ducado de Palma de Mallorca. Aunque siguen juntos, Iñaki Urdangarin fue condenado por corrupción y el 18 de junio de 2018 ingresó en la prisión de Brieva (aunque actualmente duerme en un centro de reinserción en Madrid).

La infanta Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarin. EFE/Cati Cladera

Máxima Zorreguieta y Guillermo de los Países Bajos

Nacida en en Buenos Aires, Argentina, el 17 de mayo de 1971, Máxima era hija de uno de los ministros durante la dictadura del General Jorge Rafael Videla, lo que fue muy controvertido para que se casaran. Finalmente, ella y Guillermo Alejandro de los Países Bajos lo hicieron en 2002, renunciando Máxima a su antigua nacionalidad. Se habían conocido cuando ella era vicepresidenta de ventas en el Deutsche Bank de Nueva York -no supo quién era él- y son muy aficionados a España. Tienen tres hijas.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro, reyes de Holanda, en 2020. Robin Utrecht / Gtres

Letizia Ortiz y Felipe VI de España

Ella era periodista en RTVE y divorciada. Él, príncipe heredero y soltero de oro. Hubo varias controversias con la elección de la asturiana como futura reina porque había posado desnuda para un retrato artístico, pero el 22 de mayo de 2004 se casaron y, tras la abdicación de Juan Carlos I, pasaron a ser los reyes de España. Tienen dos hijas, Leonor y Sofía.

Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor. Casa de S.M. el Rey

Mary Elizabeth Donaldson y Federico de Dinamarca

Nacida en 1972 en Tasmania, Australia, María Isabel estudió la carrera de Derecho, aunque más tarde se dedicase profesionalmente al marketing y la publicidad. Conoció a un tal Fred en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Cuatro años después se casaban sin la aprobación de la reina Margarita, quien más tarde la aceptó. Tienen cuatro hijos y son condes de Monpezat, herederos del trono danés.

Mary y Federico de Dinamarca durante un acto en Palacio. GTRES

Jetsun Pema y el rey Jigme de Bután

Muy curiosa, aunque no por los motivos adecuados, la historia de esta reina: el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck la conoció cuando ella solo tenía 7 años (él diez más, 17) y le prometió que se casaría con ella. Cuando ella cumplió 21, en 2011, se casaron. El rey Dragón de Bután es el monarca más joven del mundo, con 41 años.

El rey Dragón de Bután y su esposa, Jetsun Pema. Pinterest

Guillermo y Kate, Harry y Meghan y las princesas de York

Nacida en 1982, hija de una azafata y un despachador de vuelos, Catherine Elizabeth Middleton estudió Historia del Arte en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, donde conoció al príncipe Guillermo, primogénito de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. Estuvieron juntos diez años, con una breve ruptura de por medio, antes de casarse el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Los duques de Cambridge tienen tres hijos: George, futuro rey, Charlotte y Louis.

El hermano pequeño de Guillermo, el príncipe Harry, conoció a la entonces actriz de la serie Suits, Meghan Markle, a través de un amigo común. Su presencia no siempre fue bien recibida por algunos miembros de Buckingham Palace, pero su popularidad no paraba de ascender, máxime tras una de las bodas del siglo, en mayo de 2018. Luego, protagonizaron el Sussexit y ahora viven alejados de la familia real británica, en Estados Unidos, y dedicados a la filantropía y a sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana.

Las hermanas Eugenia y Beatriz de York parecieron ponerse de acuerdo a la hora de buscar marido, dado que ambas se casaron con exitosos empresarios: la primera, en 2018, con Jack Brooksbank; la segunda, con una boda pospuesta varias veces por el coronavirus, en 2020, se desposó con Edoardo Mapelli, quien tiene un hijo de una relación anterior.

Los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex, a finales de 2018. GTRES

Charlène Wittstock y Alberto II de Mónaco

Nació en enero de 1978 en Bulawayo, en el antiguo país de Rodesia y que actualmente se conoce como Zimbabue. Sin embargo, competía en el equipo olímpico de natación de Sudáfrica en los juegos de Sídney 2000, donde quedó quinta como parte del equipo de relevos de 4×100 metros. Precisamente gracias a la natación, por un campeonato hecho en aguas monegascas, conoció a Alberto, quien por entonces tenía fama de donjuán. Las presiones de la familia para que el romance no fuera pasajero surtieron efecto y en 2011 se casaron en el Palacio de Grimaldi. Tuvieron gemelos, Jaime y Gabriela.