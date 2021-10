Las recetas contra las bandas juveniles: la izquierda pide frenar la desigualdad; el PP, más policías; y Vox, la repatriación

El resurgimiento de las bandas juveniles en la Comunidad de Madrid ha sido uno de los temas que se han tratado este jueves en el Pleno de la Asamblea. El PP ha solicitado al Gobierno de España que disponga de más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la región, Vox ha exigido la repatriación de estos y los grupos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han pedido atajar la desigualdad y la vulnerabilidad social para evitar la proliferación de estas pandillas.

Así se han posicionado los distintos grupos políticos antes del Pleno de la Asamblea al ser preguntados por las distintas agresiones que se han registrado en los últimos meses y su posible vinculación con estos grupos organizados.

"Es una proliferación que no nos gusta y que daña la imagen de la ciudad, que es segura", ha destacado el portavoz del PP en la Asamblea de Vallecas, Alfonso Serrano, quien ha incidido en que la seguridad "depende de Delegación del Gobierno" y que desde el Ejecutivo regional tienen "la mano tendida".

Por su parte, la portavoz de Vox en esta Cámara, Rocío Monasterio, ha solicitado que aquellas personas, menores o no, pertenezcan a "bandas latinas" y tengan delitos se les repatrie.

La izquierda se centra en la desigualdad

Esta posición no la comparte la portavoz del PSOE-M, Hana Jalloul, que ha sostenido que estas bandas son un síntoma de la desigualdad en la capital y que hay que trabajar para que "los más vulnerables no se incorporen" a estos grupos y ha subrayado que hay que tener "mucho cuidado" a la hora de ligar "determinados colectivos o nacionalidades" con problemas de seguridad.

"No se puede relacionar a los menores no acompañados con la delincuencia. Son niños. Este tipo de relaciones son muy peligrosas y no se adecúan a la realidad", ha lanzado en referencia al discurso de Vox.

Jalloul también ha querido destacar que estos pandilleros y los botellones "no tienen relación directa", apoyándose en lo señalado por Delegación, y que estos dos aspectos "son responsabilidad" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Este trabajo desde las instituciones para atajar la desigualdad es también parte de la propuesta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien cree que la falta de oportunidades está también detrás de este fenómeno de "delincuencia en algunos barrios" para el que considera que debe intentar eliminarse la vulnerabilidad mientras se apuesta también por el trabajo policial.

En este mismo sentido se ha manifestado la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, que ha indicado que la desigualdad es el centro de esta problemática. "No hay que perder el foco y hablar de la causa del mal causado, que es la desigualdad imperante en nuestra región, la falta de acceso a las condiciones materiales fundamentales como la educación o la vivienda", ha señalado.