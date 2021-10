Almeida ofrece ayuda a Delegación del Gobierno para "atajar lo antes posible" el aumento de las bandas latinas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid lleva meses en coordinación con Delegación del Gobierno para controlar los botellones multitudinarios de la capital. Un problema al que se enfrenta cada fin de semana la Policía Municipal con la ayuda de los agentes de la Nacional. Al problema de los botellones se suma el aumento de las bandas latinas, acorde a los últimos datos del II Observatorio de Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid realizado por el Centro de Ayuda Cristiano. Así, el alcalde matritense devuelve el gesto a la Delegación ofreciendo su ayuda para "atajar lo antes posible" este "fenómeno preocupante".

Tras presumir de su buena relación con el equipo de Mercedes González, José Luis Martínez-Almeida ha insistido en que desde del Ayuntamiento "les hemos ofrecido todos los medios que estén a nuestra disposición", para que no se produzca un aumento de la composición de las bandas latinas, una cuestión "que es competencia de ellos", ha recordado.

Asimismo, el alcalde ha marcado distancia entre ambos fenómenos. Según Almeida, "las bandas latinas son independientes de estos botellones multitudinarios" dado que "existían antes de que se produjeran estos botellones. Todo ello "sin perjuicio de que en los botellones actúan bandas que lo que buscan es que se puedan producir hurtos o robos o agresión sexual".

"Le diría a la Delegación del Gobierno que, al margen de lo que quieran o no denominar bandas, lo cierto es que en los botellones ha habido más de 100 detenidos en un fin de semana. Eso nos indica que no son 100 personas que actúan de manera individual de espontánea si no que es una realidad con la que hay que trabajar", ha declarado este miércoles ante los medios.

Pese a los últimos datos del II Observatorio de Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid que muestran un número de miembros de estos grupos en la región de unos 1.200 a 2.500 en apenas dos años, el alcalde insiste en que Madrid es una ciudad segura. "Que nadie lo dude; Madrid tiene unos estándares y niveles de seguridad que pocas ciudades de su tamaño tienen a nivel europeo y mundial".