Rafael Amargo ficha a Carla Vigo como estrella de su espectáculo: "Tiene mucha chispa"

Carla Vigo es una apasionada de la danza y la interpretación, una faceta que suele demostrar en su día a día y, sobre todo, en redes. "Baile, baile y más baile", así se resume en su perfil público de Twitter. Y es que podría estar más cerca de lo que cree de tocar este sueño con la punta de los dedos: según han asegurado a Semana, la sobrina de Letizia Ortiz está pendiente de participar en un proyecto con Rafael Amargo, y así lo ha confirmado, también, el mismo coreógrafo.

Una fuente próxima ha compartido que la sobrina de la reina y Rafael Amargo ya se encuentran en conversaciones para poder llevar adelante el misterioso proyecto en común del que, por el momento, Carla no había podido revelar nada.

De la misma manera, este mismo martes 19, durante la presentación del estreno del musical Ghost en Madrid, Rafael Amargo daba pie a comentar la vuelta de su obra Yerma a los teatros y sus próximos fichajes. Entre ellos, sorprendía la mención a la sobrina de la reina.

"Hay nuevas personas en el elenco, como por ejemplo Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, la vais a ver como actriz en un registro serio y trabajando bien", ha avanzado.

Y es que el artista confía plenamente en esta joven, presumiendo de su talento frente a los medios a pesar de los rumores y polémicas: "Hay que darle una oportunidad a las personas y después hablar. Parece que promete, tiene mucha chispa".

Rafael Amargo durante el estreno del musical 'Ghost' en Madrid, martes 19 de octubre. GTRES

Asimismo, la fuente próxima a la sobrina de Letizia destacaba a Semana que "está nerviosa porque sería su primer gran proyecto y con público en directo".

Y es que la carrera de esta "actriz y bailarina en proceso" no ha hecho más que despegar: "Ya ha hecho pequeñas cosas, incluso ha salido en algún videoclip, pero esto es muy diferente y por eso siente responsabilidad y mucho respeto, aunque también ilusión".

Con mucho cuidado hacia su proceso hasta los escenarios, Carla Vigo se muestra cuidadosa frente a los medios. "No quiere que esto se estropee, le encantaría que pudiera llevarse a cabo y poder demostrar por fin que ella puede valerse por sí misma, que es lo que suelen criticarle en redes", ha aclarado la fuente.

Firme ante las críticas y sin dar demasiada importancia a las polémicas, ella misma ha desmentido el rumor de que la Casa Real le hubiera dado un toque de atención tiempo atrás: "Si lo hicieran sería algo normal, porque es mi familia. No me han dado ningún toque de atención. Entendería que me dijeran que fuera más prudente. Yo con mi tía estoy bien, sigo en contacto con ella".