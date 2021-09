Carla Vigo deja la televisión y salta a la interpretación de la mano de Josele Román

Desde que saltara a la esfera pública, Carla Vigo ha subrayado cuál es su verdadera pasión: la interpretación. Y, aunque en este tiempo ha combinado sus estudios con distintos trabajos, siendo modelo, colaborando con algunas marcas y apareciendo en televisión, parece que va encaminada a cumplir su sueño.

Así lo ha confirmado Josele Román en declaraciones en Jaleos, pues la joven se prepara para recibir clases de interpretación impartidas por la propia actriz. Y eso no es todo, ya que ha contado con Vigo para trabajar en un cortometraje.

"Empezaremos por rodar un corto que estoy preparando. Escrito por mí", ha explicado Román, que confía en el potencial de la sobrina de la reina Letizia: "El cortometraje lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla y veré cómo se desenvuelve como actriz".

"Será la protagonista. Lo de las clases lo hago por amistad. La conocí y, la verdad, me cae bien. Es jovencita, pero tiene carácter y fuerza. Es algo especial. Yo no doy clases a nadie más, aunque a veces sí veo que otros dan, y cursillos y tal. E incluso a los que las dan se las podría dar yo, pero no se da el caso", ha añadido.

Román ha desvelado, además, que coincidieron en un pase de una de sus películas, Huidas, día en el que poco después fueron a un tablao flamenco. La presonalidad de la joven, de 20 años, le gustó mucho a la intérprete.