Carla Vigo confiesa su mala experiencia con Isaac, de 'La isla de las tentaciones': "El día que quedamos no apareció"

El estreno de Carla Vigo en Mediaset ha dado para mucho. La sobrina de la reina Letizia acudió este miércoles a Sobreviviré: After Show, programa de Nagore Robles en Mitele Plus, y se sinceró sobre temas tan íntimos como su vida sexual.

La aspirante a actriz, que recibió muchas críticas ante la posibilidad de introducirse como personaje del mundo del corazón, habló de lo mal que está en cuanto a tema laboral: "Tampoco hay mucho trabajo, entonces estoy a lo que surja".

Pero tampoco tuvo reparos a la hora hablar brevemente de su vida íntima. "Perdí la virginidad pronto. Ahora tengo 20 años. No repetí con la misma persona", confesó Vigo, quien actualmente vive con su novio felizmente.

Además, también sorprendió al contar su encuentro con un rostro de Mediaset: Isaac 'Lobo', exsoltero de La isla de las tentaciones y pareja junto a Lucía en La última tentación.

"Me invitaron a un evento donde estaba Isaac y me dijeron 'viene el Lobo' y yo dije: 'Ah, ¿y quién es?'", contó a Nagore. "Me lo presentaron", añadió y negó que hubiera intentado ligar con ella. Sin embargo, sí que tenía un mal recuerdo de él porque luego le hizo "una putadilla un poco grande".

"Iba a colaborar con la marca [de ropa] que tengo y no apareció. El día que quedamos no apareció, y no cogía el teléfono ni nada", aseguró Carla Vigo. "Nos dejó tirados. Fuimos a Cádiz a buscarlo para hacer las fotos y todo, y se fue de fiesta".