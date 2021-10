Carla Vigo se defiende tras los ataques a su cuerpo: "Me veo diosa"

Carla Vigo ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto este fin de semana en una fiesta con amigos, música en directo y una gran tarta. La sobrina de la reina Letizia, que el miércoles cumple 21 años, ha lucido para la ocasión un ajustado vestido plateado que ha sido objeto de críticas por algunos usuarios en Instagram.

A través de una serie de Stories en la red social, la joven se ha defendido de los ataques a su cuerpo y ha reivindicado que cada uno se vista como quiera.

"Con ese cuerpo no te puedes permitir esos vestidos que te pones", ha sido uno de los mensajes que han hecho estallar a la cumpleañera.

"Con cosas así creáis inseguridades que a lo mejor una persona no tenía, yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire a otro lado y ya", le ha respondido a ese usuario. "No sabéis por lo que ha pasado o está pasando una persona, así que este tipo de cosas son muy delicadas", ha advertido la joven.

Storie de Carla Vigo respondiendo a un 'hater'. INSTAGRAM

Haciendo gala de la naturalidad que la caracteriza, la sobrina de la reina Letizia no se ha quedado ahí y ha hecho una reflexión en la que ha reivindicado la diversidad de los cuerpos.

"¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa... Señores, se llama tener órganos y, de hecho, es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges, a ver si estudiamos un poco y dejáis de decir chorradas, por favor", ha defendido.

Storie de Carla Vigo. INSTAGRAM

En un tercer mensaje, Carla Vigo ha concluido diciendo "que cada uno haga lo que quiera" con su cuerpo.