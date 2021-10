Ana Obregón demuestra que sus habilidades para el baile siguen intactas

Aunque todavía con la figura de Aless Lequio muy presente, Ana Obregón recupera poco a poco la ilusión y la sonrisa, gracias también a los nuevos proyectos con los que la televisiva sigue agrandando su experiencia en la pequeña pantalla. Y es que este martes hemos podido ver en redes sociales los primeros ensayos de Ana para el especial de Nochebuena en RTVE.

Ana Obregón comparte una nueva imagen de los ensayos de Telepasión, el programa especial que será la encargada de presentar la noche del 24 de diciembre de 2021.

"Nunca pensé que podría volver a bailar", escribe en sus stories de Instagram junto a las imágenes que demuestran que aún no ha perdido sus dotes para la danza. Ana Obregón ya anunciaba dos días antes que había "desempolvado" sus mallas de ballet, "que llevaban siglos en un cajón".

La presentadora se ha dirigido a su hijo, agradecida por su apoyo incondicional: "Mi Aless, tu me enseñaste que el coraje no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas".

Este martes la presentadora ha estado acompañada de un equipo formado por Boriz Izaguirre y varios bailarines, disfrutando de una intensa y emotiva jornada de ensayos. Ahora, con el alivio tras el alta de su padre, se prepara antes de Telepasión 2021, que presentará junto a Izaguirre.

Y es que la presentadora también ha recordado el Telepasión que grabó embarazada de su hijo, al que perdió en 2020. Con fuerzas y en mallas, Ana Obregón continúa a flote con la promesa de una Nochebuena "muy especial".