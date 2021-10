Urkullu cree que el mensaje de EH Bildu es "positivo", pero le reclama una valoración de la violencia y el daño de ETA

Urkullu ha planteado esta reflexión en un breve discurso con motivo de la recepción que ha ofrecido este lunes, en Vitoria-Gasteiz, al cuerpo diplomático de 21 países de la Unión Europea acreditado en Madrid.

El jefe del ejecutivo vasco ha dedicado una parte de su intervención a analizar el mensaje trasladado este lunes por la mañana por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

Ambos dirigentes de la izquierda 'abertzale' han leído una declaración dirigida a las víctimas de ETA, a las que expresan su "pesar y dolor" por "el sufrimiento padecido". "Sentimos su dolor y, desde este sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera", se indica en el texto leído por Otegi y Rodríguez.

En su intervención de esta tarde ante el cuerpo diplomático acreditado en Madrid, Urkullu ha afirmado que los representantes de Sortu y EH Bildu "han mostrado su cercanía a las víctimas", lo que, a su juicio, supone "un paso adelante" que "era necesario" y que resulta "positivo".

No obstante, ha precisado que Otegi y Rodríguez "no han realizado ninguna valoración sobre la violencia que generó el dolor de las víctimas y la sociedad", lo que "también es necesario".

"CLAROSCUROS"

Urkullu ha recordado que la 'Conferencia Internacional Aiete', que en 2011 precedió al final de ETA, se planteó como una "pista de aterrizaje", que tuvo sus "claroscuros", para la disolución de la banda.

En este sentido, ha afirmado que ahora se plantea "una nueva 'pista de aterrizaje' que no es necesaria". "No es necesaria y, menos todavía para realizar una declaración de cinco puntos que terminacomo termina, diciendo que seguimos teniendo una asignatura pendiente con la resolución de las 'causas del conflicto'", ha afirmado, en referencia al texto leído este lunes por Otegi y Rodríguez. "Esto no era necesario", ha añadido.