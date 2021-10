Díaz acusa al PP de "no saber qué es vivir de alquiler" y vaticina que si no aplica la ley de vivienda lo pagará "en las urnas"

Las comunidades que gobierna el PP estarán en su derecho de no aplicar el mecanismo de regulación de precios del alquiler que recoge la ley de vivienda elaborada por el Gobierno, una vez se apruebe. Pero, si no lo hacen, tendrán que enfrentarse al "veredicto de las urnas", según pronosticó este lunes la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que acusó al presidente del PP, Pablo Casado, de desconocer "qué es vivir de alquiler" después de que, hace unos días, Casado asegurase que cualquier persona con trabajo puede acceder a un arrendamiento.

Así se expresó Díaz en el discurso con el que inauguró las jornadas Garantizar el derecho a la vivienda: una herramienta para el cambio social, que se celebrarán este lunes y martes en el Congreso a iniciativa de Unidas Podemos. La líder morada, que compartió la mesa con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que la norma pactada hace unas semanas en el seno del Gobierno -que ahora tiene que pasar por las Cortes- supone "configurar una política de vivienda por primera vez en la democracia". Y apostó por hacer de la vivienda un nuevo "pilar" del Estado del bienestar.

"Esta nueva norma está a favor de la gente" y "de un mercado que tiene que ser equilibrado", sostuvo Díaz, que insistió en que la ley pactada por PSOE y Unidas Podemos "no está en contra del mercado, sino de la especulación y el abuso". "Con esta nueva ley vamos a poner orden en el mercado de la vivienda", planteó la vicepresidenta, que aseguró que el PP desconoce las dificultades que tienen muchas familias para pagar el arrendamiento y exigió a Casado "repensar" su estrategia de "bloquear" la nueva regulación porque piensa que le sale "rentable electoralmente".

De hecho, Díaz planteó que al PP se le puede volver en contra esa posición. "Ya veremos lo que acaban haciendo aquellos dirigentes del PP que gobiernan en las comunidades autónomas y tienen que hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía", sostuvo la vicepresidenta segunda después de que los populares hayan asegurado que no piensan hacer uso del mecanismo de regulación de precios. "Y veremos cuál es el veredicto de las urnas" en el caso de que sigan siendo "rebeldes" y no apliquen la norma en toda su extensión, dejó caer Díaz.

La vicepresidenta segunda también cargó -aunque en este caso sin mencionarla expresamente- contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró hace unos días que el motivo de que haya 150.000 viviendas vacías en la región es que a los propietarios "no se les da confianza" para alquilarlas "porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando no me destroza la casa". "Un gobierno responsable no puede enfrentar a propietarios e inquilinos", denunció Díaz, que tachó de "insultante desconfiar de los inquilinos como una amenaza a la vivienda".

Díaz, de hecho, insistió en varias ocasiones en que la nueva ley de vivienda no solo será beneficiosa para los arrendadores, sino también para los arrendatarios. "Es insultante desconfiar de los pequeños propietarios" asegurando que mantienen viviendas vacías por gusto, sostuvo la vicepresidenta, que afirmó que la situación "insostenible" de la vivienda en España "no solo es un perjuicio para los inquilinos, sino para el país, porque detrae ingentes recursos que podrían destinarse a la economía productiva o a esos pequeños gastos en el barrio que son los que, al final, mueven la economía de un país".