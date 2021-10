Giner denuncia un aumento de personal en la Fundación Clima y Energía mientras "apenas avanza en proyectos"

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha señalado que el presupuesto para 2022 es de 1,15 millones de euros frente a los 795.263 de este año. "Hemos analizado la documentación de esta fundación y hemos comprobado que, una vez más, Compromís utiliza este tipo de instituciones para contratar personal sin desarrollar las acciones previstas en el plan anual", ha criticado.

En la misma línea, en un comunicado, ha detallado que el aumento de presupuesto "se debe en gran parte al incremento en gastos de personal que ha pasado de los 304.259 euros a los 466.840 euros, con los que piensan aumentar el área de comunicación, con dos personas, pero solo con un técnico para proyectos europeos".

El portavoz de Cs ha asegurado que esta documentación se abordará en la junta rectora del próximo lunes y, "salvo el anuncio de varias contrataciones, se trata de una copia y pega del año pasado, mayormente son los mismos objetivos que se establecieron para 2021".

"Por ejemplo, el estudio de posibles vías de producción, distribución y comercialización de la energía local ya se anunció para este año y vuelve a incluirse, así que desconocemos qué harán para cumplir con los proyectos previstos en 2022", ha ejemplificado.

Por último, ha lamentado que en la memoria de 2022 "ni siquiera nombran la participación en los proyectos Next Generation EU". "La lucha contra el cambio climático representa una de las mayores inversiones que se han anunciado desde la Comisión Europea, pero en dicha memoria solo hablan de los proyectos gestionados en estos momentos como si los de los fondos Next Generation EU no fueran con ellos", ha zanjado.