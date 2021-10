Solo dos presidentes ajenos al PP, Page y Revilla, dan por cerrada su asistencia a la cumbre convocada en Santiago

Además de la baja que en la pasada jornada anunció la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, quien aseguró que declinaba participar en este encuentro, en el que estaba previsto abordar la financiación de la 'España vaciada' entre otras cuestiones porque se iban a abordar temas que no tenían que ver "con el origen de esa reunión", todos los mandatarios socialistas convocados, salvo Page, manifestaron sus recelos si la cita adquiría tintes "frentistas".

Lo hizo el extremeño Guillermo Fernández Vara, quien lanzó un aviso: con él que no se "cuente" si se busca "ver cómo atacar al Gobierno o a otras comunidades. Aseguró que Feijóo debería aclarar el fin de la cita y el dirigente gallego defendió de forma tajante que la reunión no tenía como fin constituir "frente" alguno, ni contra el Gobierno de Pedro Sánchez, verbalizó, ni contra la Generalitat.

También el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el de Aragón, Javier Lambán, manifestaron sus recelos en el mismo sentido. Fuentes del Gobierno asturiano consultadas por Europa Press han incidido este viernes en que hasta el momento Barbón "ni ha confirmado" ni ha trasladado que no irá a este encuentro y han añadido que será él quien anuncie cualquier novedad al respecto.

Tampoco el Gobierno de Aragón ha dado por cerrada la asistencia de su presidente, el socialista Javier Lambán, y se remite a sus últimas declaraciones. Lo cierto es que Lambán se ha referido a esta reunión en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas y si bien exigió que no fuera "frentista", también aseguró confiar en la sensatez de Feijóo y del otro presidente popular convocado para el encuentro, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

PAGE ACUDIRÁ

Quien sí acudirá es el socialista Emiliano García-Page. De hecho, este mismo viernes el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que la región va a defender que exista un debate "sereno" en torno a la nueva financiación autonómica en la reunión que tendrá lugar en Santiago de Compostela el día 2 de noviembre con ocho presidentes autonómicos para abordar esta cuestión.

A preguntas de los medios antes de participar en la clausura del foro del VIII Foro de Economía organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha 'Transformación de la Empresa Familiar, motor de la Economía', Martínez Guijarro ha recordado que Castilla-La Mancha va a defender en este encuentro "de una manera clara" el planteamiento que lleva haciendo "durante los últimos meses".

"El nuevo sistema tiene que pagar el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos en nuestro territorio, que en muchos casos es muchísimo más cara por nuestra realidad sociodemográfica", ha comentado, insistiendo en que algunos territorio de la región tienen "muy poquita población" pero "tienen derecho a acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones". "Y ese sobrecoste lo tiene que contemplar el nuevo sistema", ha apostillado.

REVILLA DEFIENDE LA REUNIÓN

Por su parte, el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha defendido en esta jornada la reunión de presidentes autonómicos convocada por el de Galicia afirmando que no es frentista sino que en ella se defenderán los temas que "unen" a las comunidades participantes.

A preguntas de la prensa sobre el hecho de que algunos presidentes amenacen o no vayan a acudir a la reunión convocada por el presidente popular de la Xunta, Revilla ha reconocido que "ayer hubo movida" y que él, desde el "primer momento", aseguró su presencia "con la condición de que no se haga de esta reunión un frente contra nadie. Ni contra Cataluña, ni contra Euskadi, ni contra el Gobierno de España".

En este sentido, ha señalado que en la reunión se congregarán "regionalistas, socialistas, del Partido Popular", y ha descartado que Feijóo trate de capitalizarla para utilizarla contra el Gobierno de España o contra Cataluña "como ha dicho algún presidente".

"Yo he estado hablando con él (Feijóo) ayer por la mañana y me ha asegurado y garantizado -y me parece a mí que es una persona seria, yo le tengo como un presidente serio- que en absoluto se va a utilizar esta reunión más que para reivindicar en lo que estemos todos de acuerdo. Hay tres o cuatro cosas en las que sin duda estamos totalmente de acuerdo", ha referido Revilla.

"Probablemente en el Partido Socialista haya habido algún tipo de suspicacia de que esto puede darle un protagonismo (a Feijóo) y que puedan tener la sospecha, que yo descarto, porque yo le conozco, de que se utilice partidariamente para hacer un frente contra el Gobierno", ha reiterado.

DEFENSA DE MAÑUECO Y DE FEIJÓO

A la espera de los acontecimientos de los próximos días, Feijóo defendió en la pasada jornada de forma contundente que este encuentro, que viene derivado de otros anteriores, no está concebido como "un frente" y también trasladó que los representantes de las siete comunidades, además de Galicia, habían confirmado su asistencia. Pocas horas después, la titular del Gobierno de La Rioja afirmaba que no acudiría.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendió también en la misma línea este jueves que la cita no tiene carácter "frentista".