Meghan Markle y el príncipe Harry apuestan por la sostenibilidad con su nueva empresa

No cabe duda a estas alturas de que cuando el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaron el amparo de la familia real británica lo hicieron porque tenían en la cabeza que ellos, per se, ya eran suficiente marca como para poder trabajar con otras firmas en las labores benéficas y beneficiosas que de verdad les interesan. Y el cambio climático es una de ellas.

Por ello mismo ha trascendido esta misma semana que los duques de Sussex han comenzado a colaborar con una nueva compañía de inversiones llamada Ethic que, como cuyo nombre indica, trata de implementar una serie de principios éticos -con los que el matrimonio se siente muy identificado- en los mercados en los que entra.

Meghan y Harry entran en esta sociedad que aboga por la ecología y el desarrollo sostenible como "impact partners" ("socios de impacto"), un término referido a los acuerdos que se realizan por un bien común de carácter social o ambiental, de manera que sus resultados sean claros, su trabajo transparente y una idea central de adaptarse y seguir aprendiendo continuamente.

En las carteras de inversión como Ethic, así como en el de otras empresas parejas, suelen primar y destacar aquellas sociedades que, de manera continuada, aboguen por el desarrollo sostenible y la protección del planeta y, además, tenga una postura firme en otros temas de semejante importancia, como la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

"En el mundo del que yo provengo, no es muy normal que se hable sobre inversiones. No sueles poder permitirte el lujo de invertir, suena demasiado caro. Pero mi marido lleva años diciendo: 'Oh, por Dios, ¿no desearías que hubiese un lugar en el que nuestros valores estuvieran bien representados, donde pudieras poner tu dinero porque es un sitio fiable?'", ha dicho Meghan Markle en declaraciones a The New York Times.

Por su parte, el nieto de Isabel II admitió que espera que esta nueva aventura que emprenden sea un ejemplo para tantos y tantos jóvenes a los que les llama la atención el mundo de las inversiones pero que no lo están haciendo de forma responsable.

"Ya estamos dentro de un contexto en el que las nuevas generaciones están votando y decidiendo [el mercado] con sus dólares y sus libras, ¿sabes? Son ellos quienes están moviendo la economía con las marcas que eligen para su consumo", ha declarado el príncipe, quien defiende la inversión en beneficio del interés general, como las organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra el cambio climático o por mejoras sociales.