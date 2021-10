Lilibet, la hija de Harry y Meghan, depende de su bautizo para permanecer en la línea de sucesión al trono

La familia real británica tardó alrededor de dos meses en actualizar en su página web la línea de sucesión al trono. Algo que, aunque molestó en parte a los duques de Sussex, no quitaba que era un tema menor, pues una cuenta rápida ya situaba a Lilibet Diana como la octava en dicha lista, justo por debajo de su hermano Archie. El problema puede llegar ahora, pues habrá que tener muy en cuenta su bautizo para saber si se mantiene ahí... o desaparece.

Nacida el 4 de junio, los primeros rumores apuntaban a que desde Buckingham Palace no querían siquiera incluirla, pero tras ser añadida oficialmente, quedó zanjado el tema (sobre todo por lo improbable de que se dé el caso de ella siendo la monarca). Hasta ahora, que toca su ingreso en la religión cristiana y que podría suponer un cambio importante.

A pesar de que, según el periodista Richard Eden, el príncipe Harry había dejado claro que quería que su hija recibiera el primer sacramento en Windsor, otro experto en la realeza, Richard Fitzwilliams, ha contradicho a su colega afirmando que "el bautizo tendrá lugar en el estado natal de Meghan [California] y con el secretismo, pero sin la controversia que rodeó el bautizo de Archie".

Esto ha derivado en varias fuentes enfrentadas, la mayoría de ellas refrendando a Eden y explicando que los duques de Sussex sí quieren que Lilibet reciba a la Iglesia de Inglaterra en la Capilla de San Jorge. Eso sí, el último informante, cercano al matrimonio, ya comienza a descartar esta opción.

"No habrá un bautizo en el Reino Unido. Sencillamente no sucederá", ha comentado a The Telegraph la fuente, algo que ha sido también confirmado por otro insider, que califica como "altamente improbable" que sé este bautizo. Esto, según el Daily Mail, tendría graves consecuencias sucesorias.

Puesto que si la pequeña no es bautizada en la Iglesia de Inglaterra no será considerada "miembro" de dicha institución. Y la corona británica no exige los integrantes de la Familia Real deban ser bautizados para permanecer en la línea de sucesión. Pero hay una excepción.

Meghan Markle acudió a una escuela católica y si Lilibet Diana es bautizada en una Iglesia Católica entonces, directamente, desaparecerá de la línea sucesoria. Ningún cristiano católico puede ser rey o reina de Reino Unido. No hay que olvidar que la propia Meghan hubo de bautizarse y confirmarse por la Iglesia de Inglaterra para poder contraer matrimonio con el príncipe Harry en 2018.

La opción por tanto que manejarían los duques de Sussex es que Lilibet reciba el primer sacramento en una Iglesia Episcopal dentro de Estados Unidos, ya que esta Iglesia, al ser parte de la Comunión Anglicana en todo el mundo, es "compatible" con la Iglesia de Inglaterra.