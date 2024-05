La embajada de Israel responde a Robles y lamenta que "haya hecho suyo el relato de Hamás"

La Embajada de Israel en España ha reaccionado a las palabras pronunciadas este sábado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha valorado lo que está pasando en Gaza como "un auténtico genocidio". Ante estas declaraciones, la embajada israelí ha lamentado que Robles haya hecho "suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás".

A través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter, la embajada ha defendido que "Israel lucha en Gaza de acuerdo con el derecho internacional en una guerra contra Hamás que ni empezó ni quería, consecuencia de la masacre sin precedentes perpetrada el pasado 7 de octubre".

Además, han asegurado que "Israel se enfrenta a un enemigo cruel que utiliza a su población como escudos humanos y que todavía mantiene secuestrados a 125 israelíes".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se encontraba este sábado en Oviedo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2024, y en declaraciones a TVE comentaba lo siguiente: "España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio".

Lamentamos que la Ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás.

— Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) May 25, 2024

En esa intervención, Robles se ha referido también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y descartaba represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia.

Robles ha destacado la profesionalidad de los expertos de la inteligencia, resaltando que tanto España como Israel tienen "objetivos comunes", por ejemplo, en "la lucha contra el terrorismo".

"Una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos para conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando", ha señalado la titular de Defensa.

Robles ha recordado entonces que el reconocimiento del Estado palestino es "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados", por lo que ha pedido "mirarlo en positivo". "Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", ha incidido, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el "cese la violencia en Gaza".