IU y Podemos piden crear un registro de lobbies para que "no haya zonas de penumbra" en el Gobierno de la ciudad

El concejal de la confluencia Nicolás Sguiglia ha informado de que "no pueden existir zonas de penumbra en la gestión de la ciudad, los registros de lobbies son instrumentos de transparencia para potenciar la democratización y el control social de la capacidad de influir de las empresas, los particulares y los grupos de presión sobre las decisiones del gobierno".

"En las instituciones europeas existen desde hace años, en España son una asignatura pendientes, aunque ya en los últimos años se han creado algunos como los del Ayuntamiento de Madrid, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o la Generalitat de Cataluña", ha agregado.

Asimismo, Sguiglia ha explicado que "el registro ha de ser de carácter gratuito y público, de forma que la información que contenga sea accesible. Tiene que quedar clara su identidad, su actividad, su área de interés y sus fuentes de financiación. Además, la inscripción en el registro de lobbies será requisito obligatorio para la celebración de encuentros con los cargos públicos municipales".

"Otras medidas que reclamamos para avanzar en transparencia y rendición de cuentas pasan porque se publiquen en la web municipal todas las reuniones que mantenga el alcalde o cualquier otro miembro del gobierno con empresas y promotores del sector privado o grupos de presión, detallando los asuntos abordados y los acuerdos o conclusiones extraídas y para que se elabore un informe anual sobre la actividad del registro", ha añadido Sguiglia.

Por su parte, la viceportavoz de la coalición de izquierdas, Remedios Ramos, ha señalado que "el Ayuntamiento tiene abiertos por la Junta de Andalucía hasta 48 expedientes por no cumplir con la ley de Transparencia, por su opacidad y por no dar información a los vecinos y vecinas que le han reclamado información. Algunos de ellos tras las peticiones no atendidas efectuada por la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y la Asociación El Romeral contra el Ruido".

Ramos ha explicado que la propuesta de Unidas Podemos demanda "que se cumpla con la ley y se cuelguen en el portal de transparencia los planos de ocupación de cada una de las terrazas de bares autorizadas, tenemos derechos a conocer los índices de ocupación y el equipo de gobierno las está ocultando de forma interesada".