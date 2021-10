El Gobierno no prevé eliminar el uso de la mascarilla en interiores este otoño: "Poco a poco", dice Darias

España está ya en zona de bajo riesgo por coronavirus y en las comunidades ya no existen prácticamente restricciones en materia de aforos u horarios, pero el uso de la mascarilla no tiene de momentos visos de modificarse. Así lo ha indicado este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha alejado el momento de que no sea necesario llevarla en espacios cerrados al menos hasta que pase el otoño, periodo especialmente proclive para los virus y enfermedades respiratorias.

"Tenemos que ir poco a poco (...). En interior vamos a seguir con ella. Viene el otoño, los virus respiratorios no sabemos cómo vienen, vamos a ir en este proceso poco a poco, paso a paso y partido a partido", ha dicho Darias durante una entrevista radiofónica.

La ministra ha confirmado así que de momento el Gobierno no se plantea volver a modificar una de las pocas medidas contra la Covid que todavía queda en pie y que es responsabilidad del Ejecutivo central, no de las comunidades.

Junto con la obligación de mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, el uso de mascarilla está regulado por decreto ley. Su última actualización fue en junio pasado, cuando se eliminó la obligación de usarla en espacios abiertos, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad.

Hace unos días, fuentes de Moncloa y del Ministerio de Sanidad descartaban a preguntas de este periódico que hubiera planes de momento para volver a modificar el decreto -cuya primera versión, la ley de nueva normalidad, hacía obligatoria la mascarilla en cualquier circunstancia, bajo multa de hasta 100 euros-, en esta ocasión para liberar totalmente de su uso.

El decreto de junio indicaba que no se volvería a modificar hasta que "todos los territorios se sitúen por debajo de nivel de alerta 1", es decir, de 25 casos por 100.000 habitantes, la mitad que ahora.