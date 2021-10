España roza el nivel bajo de riesgo con una incidencia de 50 casos de Covid, la meta previa a la nueva normalidad

La progresión sostenida a la baja que la pandemia lleva meses experimentando en España ha situado este miércoles el nivel de contagios en 50,96 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, con lo que ya roza en nivel de "riesgo bajo" que marcan los 50 y, según indican los expertos, se pone en una situación en la que ya es más fácil rastrear los casos y brotes y en la que existe un consenso generalizado en torno a que es una situación segura frente al virus. No obstante, el objetivo del Gobierno sigue siendo descender de los 25 casos por 100.000 habitantes para llegar a la "nueva normalidad", algo que con la tendencia actual podría alcanzarse en uno o dos meses, según el presidente de la Sociedad de Salud Preventiva, Rafael Ortí.

Este miércoles, la incidencia acumulada (IA) media española es 50,96, y de 21,35 en el caso de la IA a 7 días, el otro indicador de contagios que marca la tendencia, que en este caso sigue siendo descendente. Así, España se adentra prácticamente en el nivel de "riesgo bajo", el más leve de los cuatro que se establecieron para determinar qué medidas debían tomarse contra pandemia. Se pasa de una transmisión comunitaria y fuera de control a una caracterizada en su lugar por la aparición de brotes complejos o una transmisión comunitaria limitada.

"El hecho de poner el umbral en los 50 es totalmente arbitrario, se ha utilizado mucho en todos los países y a nivel internacional es un acuerdo tácito de que por debajo de 50 la situación es un poco más segura", indica el epidemiólogo Javier del Águila. "Lo importante en nuestro horizonte es que cuantos menos casos haya, mayor va a ser la protección de la vacuna" porque ese 10-5% de falta de eficiencia tendrá menos posibilidades de ponerse a prueba si se producen menos encuentros con personas contagiadas que sin son más. A la inversa, cuanto más contacto con el virus, "más posibilidades hay de que la vacuna falle" porque "se va a ver retada".

"Por debajo de 50 ya empieza a ser más factible llevar el control", añade Ortí sobre el cambio que se produce cuando la epidemia baja hasta una incidencia como la que se ha publicado este miércoles: "Cuando estamos por debajo de determinada cifra, tenemos un sistema de Salud Pública que tiene capacidad para hacer estudios de contactos. Por debajo de 50 es asumible que se hagan rastreos y tener información de cualquier caso asilado", dice este médico preventivista.

Nueva normalidad en un mes o dos

A partir de ahora, Ortí advierte de que "cada vez es más difícil" seguir bajando en incidencia, que suele subir muy rápido de manera exponencial, mientras que el descenso es más lento. "Pero llegará", apunta. "Si la situación es más o menos como la actual, en un mes o dos podemos estar en 25 y bajando", sostiene.

De momento, ya hay dos comunidades -Asturias y Galicia- en el nivel de "nueva normalidad", con una IA de 15,1 y 19,7 respectivamente. Este miércoles, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha están ya por debajo de 50.

Aunque no es la "nueva normalidad", bajar de los 50 casos por 100.000 habitantes es también una referencia en la evolución de la pandemia. Si se compara la situación actual con la de junio de 2020, cuando la incidencia era aún más baja, el factor diferenciador clave es, en opinión de los expertos, la vacuna contra la Covid.

El 21 de junio de 2020 la IA media en España era de 8.08 y se registraban 337 nuevos casos diarios. Con una IA de 50,96, este miércoles se han contabilizado 995 contagios más que el martes. Sí es igual la capacidad de reproducción que tiene el virus -la famosa R-, que en ambos casos es de 0,9. Es decir, una persona con coronavirus ya no llega a contagiar ni siquiera a otra más.

"Es una perspectiva absolutamente diferente", dice Del Águila sobre el antes y el después de la vacunación. "La vacunación es un cambio total de perspectiva que nos lleva más bien a una actitud cauta, de muchísima vigilancia", dice. Con una incidencia en 50 y aunque no se llegue todavía al 25 que abre la puerta a la nueva normalidad, este epidemiólogo cree que "se junta una incidencia muy baja con una vacunación muy alta [77,4% de la población con pauta completa] y da lugar a estar más esperanzados" en que no habrá nuevas olas. No obstante, advierte también de que con la llegada del otoño y del frío se verá si el coronavirus se comporta como otras enfermedades respiratorias estacionales y vuelve a aumentar su presencia.

Desescalada y mascarillas

La manera en la que la vacunación ha modificado la forma de la epidemia -con contagios particularmente entre población más joven y menos vulnerable, debido a que tardó más en inmunizarse y con consecuencias menos graves en términos de ingresos o fallecimientos- ha llevado a los gobiernos regionales a emprender una desescalada que a estas alturas es prácticamente total en muchas comunidades y que supera las recomendaciones previstas para el nivel bajo de riesgo. Por ejemplo, ya hay aforos al 100%, cuando lo recomendado era el 75%.

Por el contrario, las comunidades han ido recuperando los horarios normales de la hostelería, reabriendo el ocio nocturno o ampliando hasta el 100% la capacidad de cines o teatros, hasta el punto de que ya prácticamente las medidas que no dependen de ellas, sino del Gobierno central: mantener una distancia de seguridad, 1,5 metros y el uso de la mascarilla en exteriores, algo que no está previsto modificar en el corto plazo para que tampoco sea obligatorio su uso en espacios cerrados o cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El uso de la mascarilla está regulado por el Gobierno central mediante real decreto ley y se actualizó el pasado mes de junio para que dejara de ser obligatoria en espacios abiertos, siempre que haya una distancia de seguridad de 1,5 metros.

De momento, ni en Moncloa ni en el Ministerio de Sanidad refieren signos de estar preparando ya una nueva regulación, hacia un menor uso que en junio ya quedó claro que no se volvería a modificar de nuevo hasta que "todos los territorios se sitúen por debajo de nivel de alerta 1", es decir, de 25 casos por 100.000 habitantes, la mitad que ahora.