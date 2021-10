Las pensiones mínimas y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán un 3% en 2022 si el Gobierno de Pedro Sánchez logra que el Congreso de los Diputados ratifique los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que han sido aprobados este jueves en un Consejo de Ministros extraordinarios tras pactarlos los dos socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Además, el Ejecutivo también prevé la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en un 2,5%.

Así lo ha detallado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que las cuentas para el próximo año, que comenzarán su trámite parlamentario la semana próxima, conllevan el mayor aumento de gasto social de la historia: siete de cada diez euros irán a partidas sociales. En total, serán 248.391 los millones destinados a esta partida (el 59,8% del total de las cuentas públicas).

Entre las medidas destacadas se encuentra la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, que crecerán un 3% el próximo año, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que fue aprobado en mayo de 2020 y que una es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Las pensiones, cuya partida total sube un 4,8% con 10 millones de pensionistas, supondrán 171.165 millones de gasto.

El Gobierno ya había avanzado que las pensiones mínimas y no contributivas subirían por encima del resto de pensiones que, a partir del próximo año, vuelven a estar vinculadas a la inflación por lo que la cifra no queda fijada en los presupuestos. La reforma de las pensiones, en trámite parlamentario, contempla que las pensiones suban de acuerdo a la media de la inflación de noviembre a noviembre, por lo que aún faltaría el dato de este próximo mes aunque el alza será superior al 2%. Eso sí, Montero no ha dado la cifra de cuánto costará esa revalorización, pues ha asegurado que la dará más adelante.

Los Presupuestos también incluyen la revalorización del IMPREM un 2,5%. Este indicador es el empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.

Montero también ha señalado el "incremento significativo" del incremento en la partida para el bono social térmico, que sube un 44%. Esta ayuda busca compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina. Se espera que haya más de 1,2 millones de hogares beneficiados. Además, también se destinan 40 millones más para la partida de protección a familias y contra la pobreza infantil, lo que beneficiará a 2,2 millones de niños.

Se ha de destacar también la bajada en la partida del desempleo en un 10,5% hasta los 22.457 millones de euros con vistas a la mejora de la situación laboral. Según los datos conocidos este lunes, el total de personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio de Empleo Público (SEPE) asciende a 3.257.802, 178.091 más que las registradas en el mismo mes de 2019. La diferencia respecto a febrero de 2020, mes que marca la referencia anterior a la crisis, es ahora de solo 11.755 demandantes de empleo más.