Cs exige a Espadas que "paralice de inmediato" la eliminación de aparcamientos en la Carretera de Carmona

En este sentido, ha señalado en un comunicado que "es intolerable que este gobierno municipal siga castigando día a día a los vecinos de la Carretera de Carmona", con "decisiones sobre la movilidad que se toman de un día para otro" y que "no se incluyen dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible", como por ejemplo "la eliminación de estos aparcamientos".

Así, considera que lo que se está haciendo es aplicar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) según el "criterio aleatorio" del delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera", que "ejecuta a su antojo algunas de las medidas y, sin embargo, desecha otras sin argumento alguno".

Pimentel, que ha visitado este miércoles la Carretera de Carmona en compañía del concejal de Cs Lorenzo López Aparicio y de varios representantes vecinales de la zona, ha explicado que "las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Espadas en relación a la movilidad en nuestra ciudad han provocado un caos de tráfico sin precedentes y auguran un auténtico fracaso a corto plazo".

De hecho, ha recordado que "hace unas semanas desde Ciudadanos se advirtió de que la falta de planificación en la implantación del sentido único de la Carretera de Carmona obligaba a los vecinos a cruzar una línea continua e invadir el carril contrario para aparcar sus vehículos".

Así, ha añadido que en el último Pleno Espadas "reconoció este error y anunció un proceso de diálogo y una licitación para corregirlo". "Sin embargo, el único diálogo que ha aplicado el gobierno ha sido eliminar de un día para otro más de 25 plazas de aparcamiento sin informar a los vecinos y sin ofrecer ninguna alternativa. Es más, nos tememos que en las próximas semanas hará lo mismo con los aparcamientos del resto de la calle", ha advertido.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha asegurado que, "se mire por donde se mire, esta obra no tiene sentido", porque, además, considera que supone un "incumplimiento" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que "en su artículo 17 consagra los aparcamientos en la vía pública como un estándar de dotaciones, equivalente por ejemplo a los parques y jardines, que no se pueden eliminar sin medidas compensatorias para los vecinos".

"Es decir, esta ley indica que los estacionamientos no se pueden suprimir a criterio de un gobierno sin que esta decisión se justifique en una serie de mejoras para que no suponga una merma en el bienestar de la población", agrega. Por tanto, señala que a la hora de eliminar una plaza de aparcamiento en una "calle cualquiera deben existir medidas compensatorias para los vecinos" y "deben habilitarse otras plazas lo más cercanas posibles", algo que en el caso de la Carretera de Carmona "no se ha producido".

Además, señala que "la norma también indica la conveniencia de que existe un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía", cosa que "a día de hoy tampoco existe o, al menos, no tenemos conocimiento". Todo estos incumplimientos provocan que "la obra sea recurrible judicialmente y que, por tanto, cualquier entidad o particular pueda elevar este asunto ante un tribunal y que un juez obligue a revertir la obra".

Pimentel ha anunciado que, además de exigir la paralización inmediata de esta obra, va a reclamar a Cabrera en la Comisión de Fiscalización de la próxima semana que presente el informe jurídico que avala esta decisión y que justifica que "no se está incumpliendo la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", ya que, en caso contrario, desde Cs se tomarán "las medidas que sean necesarias para evitar esta sinrazón, porque las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para el conjunto de los sevillanos".

Así, se ha preguntado "hasta cuándo van a tener que seguir soportando los sevillanos la continua improvisación del gobierno de Espadas en materia de movilidad", ya que afirma que "todas estas decisiones que no son más que chapuzas que no llevan a ninguna parte". "Es más, si Sevilla tiene un PMUS es para que se cumpla, y por eso lo apoyó en su día Ciudadanos, no para que se aplique sólo una parte en función del dudoso criterio de Cabrera", ha concluido.