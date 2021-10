Puig cree que Oltra ha dado "todas las explicaciones oportunas" sobre la sentencia de abusos: "No hacía falta insistir"

Así se ha pronunciado Puig al ser preguntado por su defensa de la vicepresidenta en su intervención en el Debate de Política General: "Yo en todo momento he dicho con total claridad que aceptamos, como no puede ser de otra manera, esta sentencia, pero ella no afecta a la gestión del gobierno, sino a una persona".

Además, Puig no cree que "esta sea la cuestión fundamental del estado de la Comunitat", y ha defendido que se dedicó a "desgranar propuestas" en el Pleno.

La vicepresidenta acudió en abril a Les Corts para dar explicaciones sobre esta sentencia, pero PP y Ciudadanos han vuelto a pedir su comparecencia.