El PSOE critica la celebración del Festival de la Luz cuando la Cañada lleva un año a oscuras: "Es un chiste de mal gusto"

Madrid acogerá del 29 al 31 de octubre su primer Festival de la Luz. Tres días de espectáculos lumínicos sobre los principales monumentos y plazas de la capital. Para el equipo de Almeida se trata de un atractivo turístico que, además, "promoverá la colaboración público-privada en materia de patrocinio", y será "el foro en el que debatir la actualidad del mundo de la iluminación desde diferentes puntos de vista", dice el área de Cultura. Para la portavoz municipal del PSOE se trata de una cita inoportuna e innecesaria.

"No es que me parezca un despilfarro -dice sobre el gasto de la energía- es que me parece un chiste de mal gusto", responde Mar Espinar a 20minutos. Precisamente este sábado las familias que viven en la Cañada Real cumplen un año sin electricidad.

Este viernes -en la víspera-, la delegada de Cultura, Andrea Levy, presenta la primera edición del Festival Internacional LuzMadrid. Todos los grupos municipales están invitados. Pero la portavoz municipal no asistirá. En su lugar, se acercará durante la tarde del día siguiente a dar a apoyo a las familias que aún viven a oscuras en el asentamiento ilegal desde el pasado octubre.

Durante el último año los grupos de la oposición han debatido en el Pleno de Cibeles sobre el 'abandono' de los niños que residen en esta zona. La última el pasado julio. "El gobierno municipal no hace nada ante la situación de desamparo de las niños de la Cañada que llevan meses sin luz", señaló la edil de Más Madrid, Cuca Sánchez, con una camiseta que rezaba "luz para la Cañada Real ya".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento defienden que "no tienen competencias en la luz". Por eso, el delegado de Familias, Pepe Aniorte se ocupó de "lo que sí le compete: los realojos". Así, se dio un nuevo destino habitacional a unas 173 familias que hoy vivían en sector 6 de la Cañada Real.

Por otro lado, Almeida y Villacís pidieron 32 millones de euros de fondos europeos para subvencionar varios proyectos dirigidos a la reactivación económica y social. Un total de 32 millones de euros se aportarán a viviendas para el realojo de 150 familias en situación de extrema vulnerabilidad y de exclusión severa de la Cañada Real. El Gobierno municipal propone en su proyecto ofrecer un acompañamiento durante el proceso de realojo de los vecinos y un acompañamiento intensivo posterior.