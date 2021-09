Así ha cambiado la pandemia los hábitos de compra de moda: la espiritualidad y la sostenibilidad se imponen

Es innegable que la pandemia ha trastocado por completo la vida de muchas personas, cambiando las rutinas y hábitos preestablecidos. Durante este último año, se han puesto sobre la mesa temas que anteriormente no eran tan importantes y esto se ha visto reflejado en la forma en la que actualmente se consume la moda.

Recogiendo estas nuevas tendencias de consumo, la plataforma global de compra de moda Lyst publica hoy Conscious Fashion 2021, un informe que analiza la transformación de estos hábitos y las ideas que están impulsando cambios. Desde drops más conscientes, hasta el nuevo vintage, pasando por la espiritualidad, la plataforma ha identificado los movimientos culturales que están dando forma al espacio de moda sostenible en estos momentos.

Se busca cada vez más que el 'streetwear' sea sostenible

A medida que los amantes de la moda recalibran su relación con el hype en las colaboraciones de sneakers (el interés en las colaboraciones se está estabilizando con un crecimiento interanual del 30 %, comparado con el pico de crecimiento del 60% interanual de 2020), más marcas de streetwear están participando en conversaciones sobre sostenibilidad. La demanda para zapatillas recicladas creció un 55 % interanual, y después de que se anunciara la colaboración de Billie Eilish con Air Jordan, las búsquedas para zapatillas veganas se disparó un 67 %.

La moda 'vintage' vuelve a ser tendencia en su faceta más creativa

Los diseñadores están actualizando diseños del pasado a través de procesos creativos. La demanda para prendas recicladas, actualizadas, retrabajadas o upcycled ha crecido un 117 % en comparación con el año pasado. El interés en Bode, una marca que usa materiales antiguos, ha crecido un 278 %.

La ropa remendada y atemporal es tendencia

Los amantes de la moda buscan opciones con más conciencia ecológica y se sienten inclinados hacia marcas que pueden llevar a lo largo del tiempo, con diseños atemporales y que ofrezcan reparaciones. En Lyst, las búsquedas de marcas que activamente ofrecen arreglos (como Patagonia, Raeburn, Barbour y Levi’s) han aumentado un 146 % durante el último año. Las visitas para prendas de estilo "remendado" han crecido un 103 %, mientras que la demanda de prendas hechas a mano ha crecido un 13 %.

La sostenibilidad lidera la innovación en moda

Los consumidores cada vez demandan más información sobre los procesos de fabricación de las prendas, y buscan alternativas veganas sin plásticos. La ciencia está ayudando a las marcas a ser más sostenibles a través del desarrollo de nuevos materiales, muchos de ellos procedentes de la naturaleza como el cactus o la piña. Las búsquedas de productos con materiales hechos de setas han aumentado un 38 %, mientras que la demanda para ropa con tintes vegetales creció un 131 %.

La precompra aumenta en popularidad

Las marcas utilizan cada vez más las redes sociales para construir comunidad y organizar precompras o promocionar los diseños hechos a medida de sus colecciones. El tráfico en Lyst para marcas como Telfar y House of Sunny, con sistemas de precompra ha crecido un 363 % y 144 % interanual respectivamente.

La espiritualidad invade la moda

Las marcas sostenibles con un elemento espiritual atraen a quienes consideran que la moda es un aspecto fundamental en vivir con intención. En los últimos meses se ha registrado un incremento en el interés para materiales con carga energética, en especial cristales. Las búsquedas para la joyería con cristales ha aumentado un 44 % mientras que el interés en joyería que incluye los términos "amuleto" o "talismán" ha crecido un 62 %.

Diseñadores éticos que impulsan el cambio

Para el informe, Lyst ha contado con 6 diseñadores sostenibles emergentes, de diferentes estilos e identidades, como Rombaut, Lafaille, Come Back As A Flower, By Megan Crosby, ASTARA y Simon Goldman. Estos diseñadores participan en el informe y publicarán contenido en las redes sociales de Lyst, contando su historia. Además, estos artistas de la aguja venderán sus productos en la plataforma.