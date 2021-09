¿Cómo llegó Zalando a las calles durante la pandemia?

La moda urbana surge y se mueve en las calles, por eso, cuando en 2020 tuvimos que permanecer en casa durante meses, los amantes de este tipo de moda se quedaron sin inspiración, parecía que se había llegado a un punto sin salida.

En este contexto, la plataforma de moda Zalando quería sacar su colección streetwear a las calles españolas, pero eran conscientes de que salir a las calles físicas, vacías, no les iba a servir de nada. Su objetivo era moverse en el mundo virtual, allí donde estaba la gente. Para conseguirlo, buscaron el apoyo de la agencia de publicidad Ogilvy, que les ayudó a crear Street It All, el primer lookbook virtual 360º ubicado en Street View en Google Maps. Para saber cómo lo consiguieron y cómo funcionó esta idea entre los consumidores puedes consultar este artículo. Además, la información se cierra con tres aprendizajes de la compañía que todo experto de marketing puede aplicar en su caso particular.

Al aprovechar la tecnología existente, Zalando creó un nuevo concepto de compra online, relevante y seguro. Transformaron Google Maps en un escaparate digital de moda urbana, tal y como explican en el site Think with Google.