A cuántas personas afecta, cuándo entra en vigor la subida y cómo se notará: las claves sobre el aumento del SMI

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 965 euros al mes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido en la rueda de prensa que esta medida se enmarca en el marco de una recuperación justa.

"Subir los salarios no solo forma parte de medidas de protección social, como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en España", ha remarcado la vicepresidenta. ¿Cuáles son realmente las claves de esta subida?.

¿A cuántas personas afecta?

Está previsto que repercuta en un total de 1,5 millones de trabajadores, tanto fijos como temporales. Gobierno y sindicatos cerraron hace dos semanas este acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas. Con los 950 euros al mes, donde se situaba hasta ahora el SMI, el sueldo anual es de 13.300 euros al año. Ahora con la subida el salario anual bruto será de 13.510 euros, es decir, 210 euros más. La medida se aplica siguiendo la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, que proponía una horquilla para incrementarlo de entre 12 y 19 euros mensuales este año.

Según datos del INE correspondientes a 2019 (el último del que hay cifras), el 18,18% de empleados en España cobraba un sueldo igual o menor al SMI. Del total de personas que lo recibían, el 25,72% eran mujeres y el 11,12% hombres.

Además, las partes establecieron también el compromiso de que el SMI, mediante su "progresiva revisión" en 2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.

¿Cómo quedan los salarios?

Hasta esta subida, el SMI se encontraba en 950 euros. Hay que tener en cuenta que la subida del SMI no implica que todos los salarios vayan a subir, sino que se incrementarán aquellos que hasta ahora ocupaban las horquillas más bajas. El Gobierno, eso sí, ve otras repercusiones positivas más allá de esto. La titular de Trabajo ha defendido el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22% en 2019 hasta los 950 euros mensuales. Díaz ha asegurado que la subida ha supuesto que España reduzca la brecha de género dos puntos y que los deciles salariales más bajos, sobre todo mujeres y jóvenes, vean mejoradas sus rentas salariales.

¿Cuándo entra en vigor?

La medida tendrá efectos, con carácter retroactivo, desde el 1 de septiembre de este mismo año. Este paso dado, eso sí, no cuenta con el visto bueno de la patronal, puesta la CEOE como Cepyme consideran que no es el momento. La subida se da tras el acuerdo, por tanto, de dos de las tres partes implicadas en la negociación. De hecho, desde la oposición PP y Ciudadanos han criticado al Gobierno que no haya contado con la posición de los empresarios.