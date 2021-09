La Feria del Libro de Madrid más atípica finaliza con más de 9 millones de euros en ventas y la visita de 384.000 personas

A 9,1 millones de euros ascienden las ventas de libros en la Feria del Libro de Madrid que echa el cierre este domingo, unas cifras que aunque suponen un descenso del 10% respecto a 2019 son "esencialmente buenas" en una edición con control de aforo por la pandemia.

"Es una cifra esencialmente buena para la recuperación del sector del libro en el marco de la pandemia", ha explicado este domingo a los medios de comunicación el director de la Feria del Libro, Manuel Gil, tras los 17 días que han permanecido abiertas las casetas de libreros y editoriales en el Parque del Retiro de Madrid.

Las magnitudes que ha expuesto Gil "son muy buenas en general": 384.000 visitantes, 1.700 autores que han organizado 4.500 firmas y más de 5.000 noticias en los medios de comunicación, que suponen un impacto de 42 millones de euros, más de un millón de entradas a la página de la Feria, con 209.000 usuarios nuevos...

Por eso ha agradecido a la sociedad lectora su apoyo a esta edición "tan compleja" y en la que no todas las casetas -de las 320 instaladas en la feria- han tenido los mismos resultados: "Hay secciones a las que evidentemente les ha ido estupendamente y otras a las que les ha ido peor", ha señalado.

Es el caso de la conocida como "isleta", la hilera de casetas que se instaló en la zona central para editoriales con catálogos pequeños y que han tenido unas ventas muy inferiores a las demás.

La Feria de Madrid tiene más demanda que oferta de casetas y cuando se tuvo que instalar la feria en un recinto acotado de 420 metros para controlar el aforo (con un máximo de 3.900 personas) había que tomar una decisión: o reubicar o excluir gente, ha recordado Manuel Gil.

Y se decidió no excluir a nadie y se les integró en esa isleta y no funcionó del todo frente a "lo estupendo" que les ha ido a las grandes librerías y las grandes editoriales, aunque, según ha recordado, la feria madrileña no facilita los datos de los títulos más vendidos.

La Feria había que hacerla y ha salido razonablemente muy bien, ha recalcado Manuel Gil, que ha explicado que las firmas de autores han sido muy similares a las de 2019 y solo en la jornada del último sábado fueron 500 actos de firmas en las diferentes casetas de la feria.

La 80 edición de la Feria del Libro ha tenido como país invitado de honor a Colombia, una participación que generó una polémica ya que diversos autores colombianos de renombre reivindicaron su presencia tras ser excluidos en la selección realizada por el Gobierno de Iván Duque.

Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez o Pablo Montoya han sido algunos de los autores excluidos, aunque algunos de ellos han participado de la mano de sus editoriales, al considerar el Gobierno colombiano que no necesitan tanto la promoción como otros menos conocidos sin que la selección tenga connotaciones políticas hacia autores críticos.

Para Manuel Gil ha sido una polémica interna política del país invitado, no de la Feria del Libro, y sostiene que con los 37 escritores que han acudido y las actividades que han organizado se sienten "enormemente satisfechos" ya que esos autores aunque no sean conocidos, en un año o dos estarán siendo publicados por las editoriales españolas, ha vaticinado.

"España tiene una disonancia en la reciprocidad cultural con América Latina y hay autores colombianos, chilenos, argentinos o mexicanos y la sociedad lectora madrileña no los conoce. Por tanto, que nos vengan 37 autores como ha traído Colombia que evidentemente no se conocen, porque figuras se conocen dos o tres nada más, nosotros nos sentimos satisfechos con eso", ha recalcado.

El aforo ha funcionado "extraordinariamente bien", ha indicado el director, y ha habido una renovación continua de público y por eso las cifras han llegado a 20.000 o 22.000 personas diarias las que han entrado al recinto, con el objetivo de evitar cualquier tipo de problema y que la seguridad estuviera "por encima de todo, incluso de los elementos puramente comerciales".

Uno de los actos que cerrarán esta edición de la feria, que este fin de sema ha tenido horario ininterrumpido hasta las nueve de la noche. La organización de la feria ya tiene puesta la mirada en la 81 edición: será del 27 de mayo al 14 de junio de 2022 y Manuel Gil confía en que vuelva a su tamaño normal y tradicional una vez que la pandemia haya pasado y forme "parte del olvido".