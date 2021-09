Paco Roca: "Yo no podía aportar acción trepidante a Batman, no es mi registro, así que me lo llevé a mi terreno"

El valenciano Paco Roca, ganador del Premio Nacional del Cómic 2008 por Arrugas y galardonado con el prestigioso premio Eisner –los Óscar del cómic– en 2020, ha sido elegido por DC para reimaginar, desde su particular punto de vista, al Caballero Oscuro e incluir esa historia en Batman: El mundo, un cómic que recopila relatos del famoso héroe imaginados por artistas de 14 países diferentes. En las viñetas españolas, Roca ha decidido traerse a Bruce Wayne de vacaciones a Benidorm. Él dibujante y guionista cuenta para 20minutos cómo ha sido esta experiencia.

¿Cómo llega Batman a las manos de Paco Roca? Me sorprendió mucho que para este proyecto, en el que DC buscaba un autor de cada país del mundo para situar a Batman ahí, me eligiesen a mí, porque hay muchísimos autores españoles que son más cercanos al mundo de los superhéroes y que lo hacen muy bien. Yo no soy del mundo de los superhéroes, como lector sí, pero no como dibujante

¿Y cómo fue su reacción? En primer lugar te sorprende, te alegra, pero luego también te asustas y dices... qué hago yo con un superhéroe cuando en mis cómics se podrían contar con los dedos de una mano las viñetas de acción, que casi siempre es todo muy pausado, con mucho de diálogo y muy cotidiano todo. Así que me lo llevé a mi terreno.

Y se lo llevó de vacaciones, ¿por qué a Benidorm? Porque la historia lo requería. Pensé en qué le podía aportar al personaje y sabía que no le podía dar una acción trepidante, porque ese no es mi registro, así que busqué cómo llevarlo a mi universo. Y también pensé que quizás ya era momento, después de tantas décadas de Batman luchando contra el crimen prácticamente a diario -pensando además que dentro de este recopilatorio seguramente habría mucha acción-, de que igual venía bien un relax, un momento para ver a Batman, o más bien a Bruce Wayne, en otra actividad y poder quedarnos más con esa parte humana más que con la parte heroica.

Así llegó a la idea central. Claro, pensé en darle vacaciones, que fuese una historia en la que Bruce Wayne se tomase vacaciones de Batman. Y, dentro de que tenía que ser España, ¿qué mejor destino o qué destino más conocido tanto en España como fuera de España que Benidorm? Además, es una de esas ciudades que nunca duerme, con rascacielos y demás, y que se podría asemejar visualmente a Las Vegas, que es un lugar que en EE UU también les sería como muy cercano visualmente. Entonces, bueno, pensé que Benidorm era la mejor opción posible.

Por el tema del lujo, Marbella sería otro buen destino. También, también podía haber sido Marbella, pero bueno, como yo soy de Valencia, tenía más cercano Benidorm, que he estado muchas más veces que en Málaga, y pensaba que Benidorm podía funcionar muy bien en este caso.

'Batman: El mundo', de Paco Roca. ECC EDICIONES

En muy pocas viñetas y casi sin diálogo logra transmitir uno de sus temas habituales, el paso del tiempo... Sí, y es que además esta historia, lo que es el germen, surgió durante la pandemia, en el confinamiento. A veces me preguntan: '¿vas a hacer una historia sobre la pandemia, sobre todo esto?', y piensas que todo lo que vivimos va dejando un poso en lo que haces. Entonces, aunque no hagas de forma explícita una historia sobre la pandemia, sí que deja huella en lo que estás haciendo en ese momento, y seguramente sin la pandemia esta historia no hubiese existido.

¿Cómo influyó exactamente? Este relato es fruto de esas sensaciones que tenía yo y que teníamos todos nosotros en aquellos momentos, de estar metidos en un sitio y de, quizás por primera vez en el que el mundo se paraba, poder mirarnos en el espejo de forma diferente y plantearnos qué es nuestra vida, qué estamos haciendo y si es realmente la vida que nos gustaría llevar. Y eso en esencia es esta historia, en la que Bruce Wayne por primera vez se toma vacaciones y por primera vez se mira en el espejo no como Batman sino como Bruce Wayne y se da cuenta de lo que ve en el espejo es lo mismo que vemos todos: el paso del tiempo, que nos vamos haciendo mayores, que quizás llevamos una vida que no es la que más nos guastaría llevar... Pero, al mismo tiempo, lo que le diferencia de todos los demás es esa parte superheroica, y sin ella es un mortal como cualquier otro. Si es capaz o no es capaz de renunciar a esa parte superheroica es lo que cuenta esta historia.

Otro tema que se esboza y que últimamente está recibiendo más atención es el de la salud mental. Sí, que yo creo que es a lo que nos enfrentamos a diario. No deja de ser un espejo de nuestras vidas la de Bruce Wayne, llevada al extremo de que vive con el pánico y con el terror a morir a diario. Pero, al margen de eso, también es a lo que nos enfrentamos en nuestra sociedad cada día, y no nos damos cuenta hasta que no paramos. En ese momento de parón es cuando piensas 'hostia, qué pasa aquí, ¿este vacío que siento qué es?'. Ese dilema de si somos capaces de vivir con ese vacío o si necesitamos ese estrés, aunque ese propio estrés nos lleve a la muerte, por así decirlo, es una balanza a veces difícil de equilibrar.

Decía que es fan de Batman como lector... Me gusta el género de los superhéroes y he leído muchas historias de Batman. Es verdad que vas picoteando de una cosa y otra, hay tantas cosas para leer... No es que me considere un fan total de Batman, pero sí que hay un par de historias suyas que estarían entre mis favoritas de toda la historia de los cómics.

¿Cuáles son? Las dos son de Frank Miller: El regreso del Caballero Oscuro es una y la otra sería la que hizo con Mazzucchelli, que es el Año uno de Batman. Bueno, y también The Cult, de Bernie Wrightson. Esas podrían ser mis tres historias favoritas de Batman. Pero hay más muy buenas: La broma asesina, Arkham Asylum...

Batman sobre el toro de Osborne en 'Batman: El mundo', de Paco Roca. ECC EDICIONES

¿Por qué cree que Batman es un personaje que genera tanta fascinación? Hombre, yo diría que por dos motivos. Primero, porque visualmente creo que es el superhéroe más potente, más que cualquier otro. Esa capa negra, ese punto siniestro que tiene gráficamente el personaje es lo que lo hace más atractivo.

¿Y en segundo lugar? Lo oscuro de la personalidad de Batman lo hace mucho más interesante que personajes como por ejemplo Superman o cualquier otro que se mueve más en la luz que en la sombra. Esa personalidad tan depresiva, con un trauma tan importante y demás yo creo que es lo que lo convierte en un personaje magnético.

¿Qué le parece esta iniciativa de reunir autores de todo el planeta? Es muy interesante, porque se trata de ofrecer diferentes visiones sobre un personaje. Y creo que la mayoría de autores son ajenos al mundo de los superhéroes, que a veces aportan cosas diferentes, interesantes, más que cuando estás muy metido en ese universo, que acabas moviéndote la mayor parte del tiempo, con excepciones, dentro de unos clichés. Están bien este tipo de cosas.

Además, es una forma de sacar a Batman de EE UU. Pero también es lo que tienen figuras que ya se convierten en cultura popular, que ya deja de ser un personaje norteamericano para pertenecer a todos. Está bien eso, ver cómo ese icono pop es interpretado desde fuera de EE UU, que me parece que es lo que aporta este tipo de libros.

Si ahora le dice DC que quiere lo mismo pero con Superman, ¿qué haría? Superman yo creo que es un personaje todavía más difícil que Batman, porque Batman tiene como ese lado oscuro, de personaje al borde del abismo, que es muy sugerente. Y en el fondo te es más fácil tratar con él que con un personaje tan luminoso y aparentemente tan plano como pudiera ser Superman. Tendría que buscarle ahí un giro que la verdad es que en estos momentos no se me ocurriría nada con lo que trabajar. Un ser tan poderoso cuesta mucho, se pueden hacer historias lógicamente, pero me parece un personaje como mucho más difícil de hacer interesante.