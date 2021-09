Puig nega tensió amb Oltra pels pressupostos: "Tots tenim responsabilitat per a saber què és l'important"

Així ho ha defès després d'un acte institucional i un altre de partit a Sagunt i València, respectivament, en ser preguntat per les declaracions d'Oltra (Compromís) defenent una negociació col·lectiva dels pressupostos sense que el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, li done "una palmadita" i li diga que ha de "llevar tants diners" del seu conselleria.

Aquestes paraules de la vicepresidenta portaveu i consellera d'Igualtat arriben després que la setmana passada desconvocara una reunió amb Soler en matèria de pressupostos en conéixer que tenia una altra prevista hores després amb el vicepresident segon i titular de Vivenda, Héctor Illueca (Podem). El ple del Consell del divendres va acordar iniciar aquesta setmana una comissió tècnica per a elaborar els comptes.

Puig ha posat l'accent que aquesta comissió és un instrument més i que ell "no li donaria una rellevància extraordinària" perquè l'important és arribar a acords, presentar els pressupostos "dins del termini i en la forma escaient" com els sis últims anys i que servisquen per a aconseguir "objectius reals".

Després de reconéixer que sempre hi ha "friccions" en l'elaboració dels comptes, ha recordat que la Generalitat té recursos limitats i ha de "jerarquitzar bé les prioritats", que són "competències del conseller d'Hisenda".

Dit açò, ha remarcat que la comissió és un debat en el si del govern i "no dels partits", la qual cosa veu com una metodologia per a "consolidar una posició el més comuna i fort possible". "És un instrument dins del govern, com qualsevol altre, per a acordar i deliberar; pot ser interessant", ha insistit.

Preguntat per si dona per tancades les discrepàncies amb Oltra, Puig s'ha limitat a afirmar que tots els membres del Botànic tenen "la suficient responsabilitat per a saber el que és important".

"EL RESPECTE ÉS FONAMENTAL"

També ha puntualitzat que ell respecta els seus companys de govern i mai fa referència a les seues declaracions, recalcant que "el respecte és fonamental en la vida pública", que l'últim ple del divendres es va reunir "amb absoluta normalitat" i allí ell "per descomptat" va acceptar la proposta de la vicepresidenta de crear la comissió.

Ximo Puig ha explicat que aquest òrgan encara no té data i que s'ha començat a organitzar aquest mateix dilluns, així com que "pot ser" que es retarde la data límit de finals d'octubre per a presentar els pressupostos a les Corts, encara que ell no ho veu desitjable.

Amb tot, ha confiat que no hi haurà "grans desacords" en l'elaboració dels comptes perquè "es tracta de respectar el procés d'investidura i el pacte del Botànic, que és una base sòlida". Ha recordat que hi ha "altres compromisos" com els acords 'Alcem-nos' de reconstrucció amb sindicats i patronal i que el pressupost de 2022 té "major dificultat" perquè inclourà fons europeus.