FGV facilitarà la sol·licitud online de les targetes personalitzades del TRAM

Els usuaris hauran d'entrar a la pàgina web, clicar en la imatge 'Sol·licita la teua targeta personalitzada', descarregar-se el formulari en format pdf editable i omplir-lo amb les dades que se sol·liciten. La informació que es reclamarà serà el tipus de targeta, les dades personals de noms, cognoms, direcció, codi postal, el número del DNI, telèfon i el correu electrònic, segons ha informat la Generalitat.

En tractar-se d'una targeta personalitzada, cal aportar com a documentació la fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor, una fotografia recent (tipus DNI, de front, amb fons blanc, sense ulleres de sol ni mascareta i una grandària màxima de 100 kb) i la fotocòpia del document que acredite que es compleixen els requisits exigits per a obtindre el tipus de targeta que se sol·licita.

Tant el formulari degudament emplenat, com la documentació requerida s'ha d'enviar per correu electrònic. Una vegada revisada i confirmada la documentació es confeccionarà la targeta i s'enviarà un correu electrònic a la persona usuària en el qual s'informarà de quan es pot passar a arreplegar-la en el 'Punt del Client' de Luceros, on hi haurà personal per a atendre la sol·licitud.