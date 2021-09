La Comisión de las Residencias podría constituirse la próxima semana y echar a andar "más pronto que tarde"

Tanto De la Hoz como su homólogo en el Grupo Ciudadanos, David Castaño, han destacado que va a ser la "primera comisión sobre la gestión del Covid" que va a haber en España, mientras que la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, partido que impulsó la comisión sobre la gestión en las residencias que amplía ahora el objeto de investigación, ha sido tajante al advertir a PP y a Cs de que "nadie" va a apartar a los promotores del objetivo inicial, conocer lo que pasó en las residencias de mayores al inicio de la pandemia para que no vuelva a ocurrir.

"En el Partido Socialista de Castilla y León somos gente seria. Que ni se les pase por la imaginación intentar desvirtuar la comisión", ha insistido Barcones que ha acusado a PP y a Ciudadanos de buscar un "uso político" de esta comisiones que intentaron "boicotear" con "todos los juegos de trileros que se les ha ocurrido por el camino", mientras que De la Hoz ha defendido la ampliación del objeto de investigación para ser "rigurosos y alejados de toda demagogia e interés político y electoral".

De la Hoz ha rechazado cualquier intento de "lanzar los muertos a nadie" y ha advertido al respecto de que el PP no se lo va a permitir a nadie, por lo que ha defendido la conveniencia de analizar el impacto del COVID en residencias "del mundo y del país" o las medidas que se adoptaron en cada territorio, y no sólo en Castilla y León, en relación al número de fallecidos.

Barcones ha considerado "ridículo" que se vaya a investigar en el Parlamento autonómico lo que sucedió en las residencias de Pekin, de China o de EE.UU. "Importa mucho lo que pasó en Bruselas, en Almería o en Lisboa", ha ironizado la socialista para quien las afirmaciones de De la Hoz sobre la amplitud de asuntos a estudiar se califican por sí mismas.

Dicho esto, Virginia Barcones ha explicado que el Grupo Socialista no se ha opuesto a la petición de PP y Cs de ampliar el objeto de investigación porque los socialistas no tienen "nada que esconder" en su "compromiso con los ciudadadanos de Castilla y León" de conocer la verdad de lo que sucedió para que no se repita.

"Dejen de poner palos en las ruedas", ha pedido a PP y a Ciudadanos a los que ha reprochado que no designasen a sus representantes en la comisión en el mes de julio, cuando podría haber echado a andar, según el PSOE, mientras que Castaño y De la Hoz han reivindicado que han cumplido la palabra dada al designar a sus integrantes una vez determinado el objeto final y concreto a analizar, como hicieron ayer, jueves.

Respecto al presidente de esta nueva comisión de investigación, PP y Ciudadanos han ratificado que propondrán al procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, mientras que la socialista ha apostado por respetar los tiempos si bien ha asegurado que el abulense, que firmó la petición de comisión que impulsó el PSOE, les merece "todo el respeto" conscientes de su voluntad por conocer lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia.

"Sí, va a ser un trabajo ciertamente ambicioso y lo haremos en las Cortes donde tenemos medios y capacidad para afrontarlo", ha sentenciado el portavoz del PP quien se ha mostrado convencido de que la sensatez y la responsabilidad de Pascual permitirá empezar a trabajar "de forma efectiva" y "constante y sin pausa" que comenzará con la recopilación de información de las administraciones, punto en el que ha advertido de que el Gobierno está negando las actas de los consejos interterritoriales de salud.