Detectado un brote de Covid con 11 niños de infantil contagiados en un colegio de Foz (Lugo)

Al respecto, Cajoto ha precisado que "son niños que no están todavía vacunados, de educación infantil, dados que a los menores de doce años no se les vacuna". "Aunque no se aprecian síntomas graves, parece ser que no tiene gran incidencia la enfermedad, pero sí que son transmisores de la Covid", ha abundado.

Debido a este brote, el alcalde ha advertido que "se siguen todos los protocolos, haciendo las pruebas correspondientes a familiares y posibles contactos, y esperando que sea lo más reducido posible". "No nos podemos relajar", avisa.

Además, Cajoto a comentado que "se mantiene la cuarentena de familiares y de los contactos más estrechos". "Pedimos que se cumpla lo que se marca y no nos saltemos esos confinamientos", ha requerido.

El regidor ha señalado que "el inicio del curso escolar está siendo un poco convulso" en Foz, tras "venir de un verano con una importante bajada de la incidencia, un verano con buenos resultados económicos por la presencia de muchos visitantes en el ayuntamiento".

Finalmente, el alcalde de Foz ha abogado por "las aulas burbuja que son la mejor solución para que no se expanda". "Y tener conciencia de la situación sanitaria en la que nos encontramos", ha concluido.